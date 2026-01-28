Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Matheus se arrepende de ter brigado com Ana Paula na casa: ‘Totalmente errado’

Após sair do programa, o ex-participante acredita agora que Milena seja a favorita para vencer o reality

Victoria Rodrigues
fonte

Matheus é o segundo eliminado do BBB 26. (Foto: Globoplay)

Após ser eliminado com 79,48% dos votos do Big Brother Brasil 26, o ex-participante Matheus revelou que se arrependeu de falas infelizes que foram direcionadas à Ana Paula. No Bate-Papo BBB exibido nesta quarta-feira (28), o bancário teve a oportunidade de rever algumas cenas do programa e os acontecimentos que o levaram a ser eliminado da casa mais vigiada do Brasil.

"Acredito que eu coloquei errado, totalmente errado. Talvez, os meus pensamentos intrusivos, eu expressei com falas. Eu vejo uma soberania da Ana Paula na casa. Aquilo ali me incomodou. Eu me arrependo de ter usado essa palavra, poderia ter usado outras palavras para representar. Fui infeliz na minha fala. Me arrependo de colocar essas colocações", disse o ex-BBB ao rever o momento em que a chamava de “Patroa”.

VEJA MAIS

image Quem saiu do BBB 26? Matheus é o segundo eliminado com 79,48% dos votos
Brother foi o segundo a deixar o reality e disputava o Paredão com Brígido e Leandro

image BBB 26: equipe de Gabriela critica comentário de Matheus sobre virgindade da sister

image 'Apertar o botão': Matheus sugere desistência do grupo caso seja eliminado do BBB 26
Emparedado, brother afirma que aliados devem deixar o jogo caso ele saia do reality nesta terça (27)

Além de ter admitido que errou ao ir de frente com a jornalista, o ex-brother também elogiou a sister Milena, porém disse que ela está sendo completamente influenciada pelas opiniões e decisões de Ana Paula. "Mas ela é ofuscada e manipulada pela Ana Paula. Ali dentro ela procurava alguém para ter uma segurança, e foi isso que eu quis dizer naquele momento e não que Milena a servia”, explicou Matheus.

Depois de ter colocado a Milena como a favorita para vencer o programa, o ex-participante demonstrou mais uma vez que se arrependeu do que foi dito no BBB 26. “Eu não acredito que eu resumi a amizade da Ana Paula com a Milena somente a isso, mas acabei expressando isso. Sou responsável por isso. A 'patroa' que eu quis dizer era que ela era patroa do grupo dela", concluiu o pensamento.

Eliminação de Matheus

O bancário Matheus foi eliminado do BBB 26 nesta terça-feira (27) após disputar um paredão com Leandro e Brígido. No momento de sua despedida, ele abraçou rapidamente primeiro Edilson, Sarah Andrade, Sol Vega e Jordana. Já sua grande rival do jogo, Ana Paula Renault, não se despediu e, enquanto outras pessoas abraçavam o brother, a jornalista comemorava a permanência de Leandro no reality.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

matheus

bbb 26

eliminação

arrependimento

ana paula
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre arquiteto e artista plástico paraense, Ruma de Albuquerque, aos 70 anos

Paraense tinha uma vida dedicada as artes, ele deixa um legado em exposições e acervos no Brasil e no exterior

28.01.26 10h19

agressor de mulher

'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

Nas imagens divulgadas pela vítima, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima

27.01.26 13h03

MUSA DA GRANDE RIO

VÍDEO: Alane Dias usa look feito com cola quente em ensaio da Grande Rio

Musa da Acadêmicos do Grande Rio apostou em figurino conceitual inspirado no Manguebeat durante ensaio em Duque de Caxias

28.01.26 0h08

PRÉ-MOTINS

Giovanna Pitel participa de debate sobre amazofuturismo em evento gratuito na capital paraense

O Pré-Motins uma iniciativa realizada em parceria entre o Festival Psica e o Negritudes Globo para valorizar as narrativas pretas e periféricas da Amazônia

28.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda