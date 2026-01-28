BBB 26: Matheus se arrepende de ter brigado com Ana Paula na casa: ‘Totalmente errado’
Após sair do programa, o ex-participante acredita agora que Milena seja a favorita para vencer o reality
Após ser eliminado com 79,48% dos votos do Big Brother Brasil 26, o ex-participante Matheus revelou que se arrependeu de falas infelizes que foram direcionadas à Ana Paula. No Bate-Papo BBB exibido nesta quarta-feira (28), o bancário teve a oportunidade de rever algumas cenas do programa e os acontecimentos que o levaram a ser eliminado da casa mais vigiada do Brasil.
"Acredito que eu coloquei errado, totalmente errado. Talvez, os meus pensamentos intrusivos, eu expressei com falas. Eu vejo uma soberania da Ana Paula na casa. Aquilo ali me incomodou. Eu me arrependo de ter usado essa palavra, poderia ter usado outras palavras para representar. Fui infeliz na minha fala. Me arrependo de colocar essas colocações", disse o ex-BBB ao rever o momento em que a chamava de “Patroa”.
Além de ter admitido que errou ao ir de frente com a jornalista, o ex-brother também elogiou a sister Milena, porém disse que ela está sendo completamente influenciada pelas opiniões e decisões de Ana Paula. "Mas ela é ofuscada e manipulada pela Ana Paula. Ali dentro ela procurava alguém para ter uma segurança, e foi isso que eu quis dizer naquele momento e não que Milena a servia”, explicou Matheus.
Depois de ter colocado a Milena como a favorita para vencer o programa, o ex-participante demonstrou mais uma vez que se arrependeu do que foi dito no BBB 26. “Eu não acredito que eu resumi a amizade da Ana Paula com a Milena somente a isso, mas acabei expressando isso. Sou responsável por isso. A 'patroa' que eu quis dizer era que ela era patroa do grupo dela", concluiu o pensamento.
Eliminação de Matheus
O bancário Matheus foi eliminado do BBB 26 nesta terça-feira (27) após disputar um paredão com Leandro e Brígido. No momento de sua despedida, ele abraçou rapidamente primeiro Edilson, Sarah Andrade, Sol Vega e Jordana. Já sua grande rival do jogo, Ana Paula Renault, não se despediu e, enquanto outras pessoas abraçavam o brother, a jornalista comemorava a permanência de Leandro no reality.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)
