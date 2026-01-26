'Apertar o botão': Matheus sugere desistência do grupo caso seja eliminado do BBB 26

O segundo paredão do BBB 26, formado por Leandro, Matheus e Brígido, ganhou um novo elemento de tensão às vésperas da eliminação. Emparedado, Matheus chamou a atenção ao sugerir que seus aliados desistam do programa caso ele seja eliminado do reality show nesta terça-feira (27).

Durante uma conversa com o grupo, o brother alertou sobre o que considera uma movimentação de poder no jogo e indicou qual caminho os aliados deveriam seguir caso ele deixe o reality show.

VEJA MAIS

Proposta mira grupo adversário

Incomodado com a postura da veterana Ana Paula Renault, Matheus afirmou que seu principal embate no jogo é com o grupo liderado por ela e que a ida de Brigido ao paredão estaria diretamente ligada a essa articulação.

“Meu jogo é contra o quartel dela. O que ela tá fazendo… o Brígido só foi por conta do quartel dela. Dependendo da resposta, vocês que ficam aqui têm que apertar o botão vermelho e deixar a rapaziada da Ana Paula disputar”, disse o brother.

Alerta aos aliados

O bancário também demonstrou preocupação com o futuro dos aliados dentro do confinamento e afirmou que Ana Paula exerce grande influência sobre os rumos do jogo.

“Só ela tem voz aqui dentro. Todo mundo que vai para um embate com ela, o pessoal tira”, desabafou.

Segundo Matheus, a eliminação de participantes que entram em confronto com a veterana reforça a necessidade de uma reação estratégica por parte do grupo.

O atrito entre Matheus e Ana Paula não é recente . Os dois já protagonizaram discussões após falas e acusações feitas pelo brother, que desagradaram a veterana e ampliaram a tensão entre os grupos dentro da casa.

Com o paredão definido, o clima segue dividido, e o resultado da votação pode impactar diretamente o equilíbrio de forças no BBB 26.

Entenda como o paredão foi formado

A berlinda começou a se desenhar na sexta-feira (23).

Leandro foi indicado por Alberto e Brigido, beneficiados pela dinâmica das Caixas-Surpresa;

foi indicado por Alberto e Brigido, beneficiados pela dinâmica das Caixas-Surpresa; O líder Babu Santana escolheu Matheus por critério de jogo;

por critério de jogo; Brigido acabou no paredão após receber o maior número de votos da casa.

A eliminação promete movimentar o jogo e redefinir estratégias dentro do reality.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)