Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

'Apertar o botão': Matheus sugere desistência do grupo caso seja eliminado do BBB 26

Emparedado, brother afirma que aliados devem deixar o jogo caso ele saia do reality nesta terça (27)

Riulen Ropan
fonte

‘Apertar o botão’: Matheus sugere desistência do grupo se for eliminado do BBB 26. (Foto: Reprodução / TV Globo)

O segundo paredão do BBB 26, formado por Leandro, Matheus e Brígido, ganhou um novo elemento de tensão às vésperas da eliminação. Emparedado, Matheus chamou a atenção ao sugerir que seus aliados desistam do programa caso ele seja eliminado do reality show nesta terça-feira (27).

Durante uma conversa com o grupo, o brother alertou sobre o que considera uma movimentação de poder no jogo e indicou qual caminho os aliados deveriam seguir caso ele deixe o reality show.

VEJA MAIS

image BBB 26: Ana Paula ‘dorme’ durante Raio-X no confessionário para provocar outros participantes
A sister ironizou os brothers que aguardavam na fila para realizar a dinâmica diária e obrigatória

image BBB 26: Aline Campos publica 'carta aberta' sobre experiência no reality
Aline defende que sua forma de ver e viver a vida incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato"

Proposta mira grupo adversário

Incomodado com a postura da veterana Ana Paula Renault, Matheus afirmou que seu principal embate no jogo é com o grupo liderado por ela e que a ida de Brigido ao paredão estaria diretamente ligada a essa articulação.

“Meu jogo é contra o quartel dela. O que ela tá fazendo… o Brígido só foi por conta do quartel dela. Dependendo da resposta, vocês que ficam aqui têm que apertar o botão vermelho e deixar a rapaziada da Ana Paula disputar”, disse o brother.

Alerta aos aliados

O bancário também demonstrou preocupação com o futuro dos aliados dentro do confinamento e afirmou que Ana Paula exerce grande influência sobre os rumos do jogo.

“Só ela tem voz aqui dentro. Todo mundo que vai para um embate com ela, o pessoal tira”, desabafou.

Segundo Matheus, a eliminação de participantes que entram em confronto com a veterana reforça a necessidade de uma reação estratégica por parte do grupo.

O atrito entre Matheus e Ana Paula não é recente. Os dois já protagonizaram discussões após falas e acusações feitas pelo brother, que desagradaram a veterana e ampliaram a tensão entre os grupos dentro da casa.

Com o paredão definido, o clima segue dividido, e o resultado da votação pode impactar diretamente o equilíbrio de forças no BBB 26.

Entenda como o paredão foi formado

A berlinda começou a se desenhar na sexta-feira (23).

  • Leandro foi indicado por Alberto e Brigido, beneficiados pela dinâmica das Caixas-Surpresa;
  • O líder Babu Santana escolheu Matheus por critério de jogo;
  • Brigido acabou no paredão após receber o maior número de votos da casa.

A eliminação promete movimentar o jogo e redefinir estratégias dentro do reality.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Matheus BBB 26

Paredão bbb 26

BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Ana Paula ‘dorme’ durante Raio-X no confessionário para provocar outros participantes

A sister ironizou os brothers que aguardavam na fila para realizar a dinâmica diária e obrigatória

26.01.26 16h02

CRISE

Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda

Victoria falou sobre as lembranças que uma publicação resgatou

26.01.26 12h07

camarote

BBB 26: Aline Campos publica 'carta aberta' sobre experiência no reality

Aline defende que sua forma de ver e viver a vida incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato"

26.01.26 15h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda