BBB 26: Ana Paula ‘dorme’ durante Raio-X no confessionário para provocar outros participantes

A sister ironizou os brothers que aguardavam na fila para realizar a dinâmica diária e obrigatória

Victoria Rodrigues
fonte

Ana Paula Renault é do grupo dos participantes veteranos do programa. (Foto: Globo)

A jornalista e participante do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, decidiu provocar alguns brothers da casa, na manhã desta segunda-feira (26), enquanto havia participantes esperando para realizar o Raio-X. Ao chegar na vez da sister, Ana Paula fez a dinâmica e deitou na poltrona enquanto uma fila de pessoas esperava para entrar no local.

"Posso ficar aqui 50 minutos? Quem está faltando ali, hein? Porque eu vi que o tempo está ficando apertado. Como eu 'induzo as pessoas ao erro', vou ficar mais um pouquinho. Podia ter uma cobertinha aqui... [Vou] irritar quem me irrita. Da próxima vez, vou trazer um lanchinho", ironizou Ana Paula se referindo à Sarah Andrade, com quem trocou farpas durante a última votação do programa.

Como funciona o Raio-x do BBB?

O Raio-X do Big Brother Brasil é a primeira dinâmica que todos os participantes do programa devem realizar assim que acordam na casa mais vigiada do Brasil. Ao entrar no confessionário, cada pessoa possui um minuto para expressar os sentimentos com relação aos acontecimentos do reality, enviar recados para os amigos, familiares e fãs; além de preencher o Queridômetro dos outros brothers.

O Queridômetro é um sistema que permite classificar a relação pessoal de uma pessoa com outros participantes apenas pelos emojis. Se algum participante não conseguir fazer o Raio-X a tempo e não preencher o Queridômetro, ele estará sujeito a uma punição, que é a perda de 500 estalecas, moeda fictícia que é utilizada para comprar comidas no mercadinho virtual a fim de fazer estoque dentro do programa.

Confira para que serve cada um dos emojis do Queridômetro:

  • 💗 Coração: indica que o participante é um amigo;
  • 💔 Coração Partido: sugere decepção com o brother;
  • 🐍 Cobra: significa que o participante é visto como falso;
  • 🧳 Mala: simboliza que é difícil conviver com o participante;
  • 🍪 Biscoito: refere-se a uma pessoa que é metido(a);
  • 🌱 Planta: indica que o participante não faz nada no jogo;
  • 🎯 Alvo: sugere que o participante está na mira de alguém da casa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

