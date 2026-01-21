Hadballa critica Ana Paula Renault após paredão do BBB 26: 'arrogante e prepotente'
Ex-BBB criticou postura da sister no primeiro paredão da edição
Hadson Nery, conhecido nacionalmente como Hadballa, voltou a movimentar as redes sociais ao criticar publicamente Ana Paula Renault, uma das veteranas do BBB 26. O ex-participante do BBB 20 usou o X, antigo Twitter, para comentar o comportamento da sister na noite em que ela enfrentava o paredão ao lado de Milena e Aline Campos, que acabou eliminada com 61,64% dos votos.
Na publicação, o treinador de futebol fez duras críticas à jornalista e afirmou que o programa perderia o sentido caso ela se tornasse campeã da edição.
Na postagem, Hadballa atacou diretamente a postura da participante dentro do reality e foi enfático ao comentar a possibilidade de vitória da sister. Segundo ele, o público estaria esvaziando o propósito do programa caso ela vencesse a disputa.
O ex-BBB chegou a afirmar que deixaria de comentar e acompanhar realities se o desfecho fosse favorável à ex-apresentadora do Fofocalizando.
"Na moral pessoal agora é sério: se o público der esse Big26 para essa mulher esc****, que é arrogante, prepotente, que acha que pode julgar as pessoas com sua régua moral de m****, é o fim do BBB! Ela já saiu desse mesmo reality expulsa há anos atrás, já passou vergonha na Fazenda, e agora em uma nova oportunidade ela já confessou que não mudou nada e que é a mesma Ana Paula de 10 anos atrás 😤🤬 Eu não comento e não participo mais de reality! Me cobrem #parei", escreveu.
Natural do Pará, Hadson Nery já havia confirmado que recebeu convite da produção do Big Brother Brasil e participou da fase de entrevistas para integrar o grupo de veteranos da nova edição. No entanto, segundo ele, o acordo não avançou.
Na ocasião, o ex-brother afirmou que a decisão não seguiu adiante e ironizou uma possível escolha da produção. “Eu ainda não sei por quem eu fui trocado, porém se tiver veterano fraco eu vou cobrar 🤔😤 #faleitoleve”, escreveu.
