Primeira festa do líder do BBB 26 tem Ana Paula Renault no centro das conversas
A madrugada desta quinta-feira, 22, foi de muita festa e análise para os participantes do BBB 26. O líder Alberto Cowboy ganhou uma comemoração temática e teve o poder de vetar um dos brothers do evento.
Leandro foi o escolhido pelo líder e precisou cumprir o castigo de "enxugar gelo" para participar da celebração. Paralelamente, Ana Paula Renault virou assunto entre os confinados, enquanto Marcelo reclamou da postura de Matheus. Veja o resumo:
Leandro é barrado da festa
O líder Alberto Cowboy escolheu Leandro para ficar de fora da primeira festa da casa. Cowboy justificou que a visão do baiano sobre ele querer eliminar os Pipocas o incomodou.
Para conseguir a chance de ir à festa, o baiano precisava pegar o convite que estava dentro de uma barra de gelo.
Babu e Juliano Floss falam sobre Jonas
Na festa, Babu e Juliano Floss conversaram sobre o comportamento de Jonas na casa. Mais cedo, Babu e o gaúcho se desentenderam na cozinha. "Sabe o que eu percebi nele? Fica tentando tirar o erro dos outros. O tempo inteiro que eu tô na cozinha ele fica olhando para falar alguma coisa", opinou Juliano.
Sol Vega acha que será alvo da casa
Em conversa com Sarah, Sol Vega conta sua visão sobre os movimentos da casa. A sister acha que será o alvo no próximo Paredão.
Chaiany vira tema da conversa entre as duas e Sarah lembra que a sister apontou ela, Jonas e Cowboy no Sincerão.
Ainda na conversa, Sol Vega opina sobre o comportamento dos brothers com Milena. "Todo mundo pensa que a Milena vai vencer. Aqui dentro ela já é campeã."
Babu avalia jogo de Ana Paula Renault
Em conversa com Solange Couto, Babu avalia Ana Paula como a jogadora mais perigosa da casa. "Ela é vtzeira, passa o dia todo dormindo. Por isso não fiz aliança", conta o ator.
Minutos depois, o brother volta a falar sobre Ana Paula e confessa que não quer briga com a sister. "Quem acelera muito, acaba batendo na curva", avalia Babu. Juliano Floss e Solange concordam.
Leandro completa o desafio
Após quase 3h "enxugando gelo", Leandro conseguiu pegar o convite e ganhou a chance de ir para a festa do líder. "A palavra desistir não existe no meu dicionário", comemorou o baiano.
Ana Paula analisa alianças na casa
Com Marcelo, Ana Paula pensa em conversar com Chaiany e Gabriela sobre as opções de voto das sisters e formar uma aliança.
Marcelo revela incômodo com Matheus
Marcelo revelou a Paulo Augusto, Juliano Floss e Samira que ficou incomodado com os trejeitos de Matheus durante o desfile que os brothers promoveram na sala da casa para mostrar o look da festa.
"Eu fiquei hiper incomodado. Qual a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessa?", questionou o brother.
Ana Paula vira alvo de Sol Vega e Jordana
Sol Vega afirmou para Jordana que Ana Paula faz alianças com brothers que têm história triste. "Ela não é boba, sabe a história que rende lá fora", concorda Jordana.
