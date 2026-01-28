BBB 26: Equipe de Brígido reage a especulações sobre sua sexualidade com 'nota de repúdio'

A equipe de Brígido Neto, participante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26, divulgou uma nota em resposta a especulações sobre a sexualidade do amazonense, que passaram a circular pelas redes sociais nos últimos dias. Uma postagem de 2015 foi resgatada, na qual ele usa um filtro de arco-íris em apoio à causa LGBT.

Na ocasião, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país. "Por um mundo de mais amor! E menos guerra! E mais rave!", escreveu Brígido na legenda.

"Em razão da circulação de publicações e comentários nas redes sociais que atribuem, de forma inverídica, a sexualidade do Brígido, esclarecemos que tais informações não correspondem à realidade", diz o texto, publicado pela equipe de Brígido sob o título de "nota de repúdio".

A nota continua: "Ressaltamos que não há qualquer tentativa de ocultação ou negação de pautas. Brígido sempre se posicionou de forma respeitosa, aliada e pró-causa, inexistindo, portanto, motivo para qualquer tipo de especulação. Eventual tentativa de distorcer esse posicionamento para legitimar ataques é igualmente indevida".

O texto diz, ainda, que posts e comentários sobre o tópico estão sendo monitorados pela equipe e que "medidas legais cabíveis já estão em andamento".

No momento da publicação desta matéria, a postagem havia sido excluída do perfil.

Nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter) internautas associaram o post de apoio à orientação sexual do participante, especulando que Brígido seria gay. Os espectadores discutiram, ainda, sobre a mudança de posicionamento do brother: hoje, Brígido faz parte do Legendários, movimento cristão voltado para homens, que é conhecido por pregar valores conservadores.

Na casa do BBB, o amazonense já se definiu como heterossexual. Ele namora Adriane Façanha e tem um enteado de 7 anos. Quando Brígido foi anunciado para o BBB 26, o material de apresentação veiculado pela Globo dizia: "Vou casar com essa mulher. Se eu quero uma pessoa maravilhosa, que eu também seja o que ela merece".