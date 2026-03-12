Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Andressa Urach participa de ritual de iniciação na Quimbanda: 'Estou em paz'

Influenciadora passou por cerimônia ligada à Pomba Gira e descreveu experiência como intensa

Hannah Franco
fonte

Influenciadora Andressa Urach participa de ritual espiritual de Kimbanda. (Instagram/@bruxomalaguetareal)

A influenciadora Andressa Urach participou de uma cerimônia de iniciação espiritual na Kimbanda, religião de matriz afro-brasileira. O ritual ocorreu em Porto Alegre e foi conduzido pelo sacerdote conhecido como Bruxo Malagueta. De acordo com relatos divulgados pela própria influenciadora, a cerimônia envolveu diferentes etapas preparatórias e rituais religiosos ligados à entidade Pomba Gira.

O processo marcou a formalização de sua ligação espiritual dentro da prática religiosa. Durante o evento, Urach passou por banhos espirituais e outros procedimentos que fazem parte da tradição da Kimbanda. Toda a cerimônia foi compartilhada nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Andressa Urach dá colar com sangue menstrual ao marido: 'Ele ficou impactado'
Segundo a criadora de conteúdo adulto, a joia representa fertilidade, renovação e comprometimento no casamento

image Andressa Urach grava vídeo com 'rainha do pornô' e produtoras de conteúdo adulto
MC Ímola gravou em praia do Rio de Janeiro ao lado de nomes como Elisa Sanches e MC Pipokinha

Segundo informações divulgadas sobre a cerimônia, uma das etapas principais foi a montagem do chamado assentamento da entidade, estrutura simbólica formada por objetos utilizados nos rituais religiosos. Para os praticantes da religião, esse processo representa a consolidação da conexão entre o iniciado e a entidade espiritual cultuada.

“Eu, Andressa Urach, fiz o assentamento da minha Pombagira Cigana das Almas com meu pai de santo, Bruxo Malagueta”, afirmou a influenciadora no Instagram.

"Eu estou em paz dizendo que estou fazendo um caminho novo, abrindo esses caminhos. Através dessa energia eu pude entender que, na verdade, não é um demônio como eles falam , né?", disse Andressa. 

Ela também comentou que alguns aspectos da ritualística costumam gerar surpresa em parte do público. “Muitas pessoas estão chocadas porque na Kimbanda existem rituais que envolvem o sangue do animal sacrificado”, disse. "Na própria Bíblia existem inúmeros rituais de sacrifício e sangue oferecidos a Deus. Durante séculos, judeus e cristãos praticaram sacrifícios de animais como parte da fé", destacou. 

O sacerdote Bruxo Malagueta, responsável pela condução do ritual, explicou que o assentamento reúne elementos simbólicos associados à entidade espiritual do iniciado. Segundo ele, a etapa representa a conclusão do processo de preparação dentro da religião. “Ela passou por todos os preceitos de iniciação e foi montado o assentamento da entidade dela. Isso significa que agora ela é uma pessoa iniciada dentro da Kimbanda”, afirmou.

Ainda de acordo com o sacerdote, o assentamento funciona como um ponto ritualístico que simboliza a presença espiritual da entidade cultuada.

Após a cerimônia, Andressa Urach descreveu a experiência como um momento marcante em sua trajetória espiritual. “Foi um momento de grande emoção, foi tudo muito forte”, relatou. A influenciadora também defendeu o respeito às diferentes crenças religiosas. “Você pode não concordar com a minha fé e está tudo bem. Mas respeito religioso é o mínimo em uma sociedade livre. Intolerância religiosa não é opinião. É crime”, declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Andressa Urach

kimbanda
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

REVELAÇÃO

Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

12.03.26 9h51

affair?

Lívia Andrade e Alex Poatan comparecem juntos a evento de luta no Rio de Janeiro

Mesmo discretos, os dois foram embora juntos e de mãos dadas

12.03.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton

Apresentador criticou eleição da parlamentar para presidência da Comissão da Mulher da Câmara e afirmou que “mulher para ser mulher precisa ter útero”

12.03.26 8h10

REVELAÇÃO

Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

12.03.26 9h51

RACISMO

VÍDEO: participante é expulsa do Big Brother após comentários racistas

Declarações contra outra confinada geraram repercussão nas redes sociais e levaram à decisão da produção do reality argentino

12.03.26 9h43

VIXI!

Modelo curtida por Neymar posta cliques sensuais de chuteira e manda ‘indireta’ ao jogador

O post rapidamente reuniu comentários que faziam referência ao jogador brasileiro

11.03.26 9h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda