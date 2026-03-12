Andressa Urach participa de ritual de iniciação na Quimbanda: 'Estou em paz'

A influenciadora Andressa Urach participou de uma cerimônia de iniciação espiritual na Kimbanda, religião de matriz afro-brasileira. O ritual ocorreu em Porto Alegre e foi conduzido pelo sacerdote conhecido como Bruxo Malagueta. De acordo com relatos divulgados pela própria influenciadora, a cerimônia envolveu diferentes etapas preparatórias e rituais religiosos ligados à entidade Pomba Gira.

O processo marcou a formalização de sua ligação espiritual dentro da prática religiosa. Durante o evento, Urach passou por banhos espirituais e outros procedimentos que fazem parte da tradição da Kimbanda. Toda a cerimônia foi compartilhada nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas sobre a cerimônia, uma das etapas principais foi a montagem do chamado assentamento da entidade, estrutura simbólica formada por objetos utilizados nos rituais religiosos. Para os praticantes da religião, esse processo representa a consolidação da conexão entre o iniciado e a entidade espiritual cultuada.

“Eu, Andressa Urach, fiz o assentamento da minha Pombagira Cigana das Almas com meu pai de santo, Bruxo Malagueta”, afirmou a influenciadora no Instagram.

"Eu estou em paz dizendo que estou fazendo um caminho novo, abrindo esses caminhos. Através dessa energia eu pude entender que, na verdade, não é um demônio como eles falam , né?", disse Andressa.

Ela também comentou que alguns aspectos da ritualística costumam gerar surpresa em parte do público. “Muitas pessoas estão chocadas porque na Kimbanda existem rituais que envolvem o sangue do animal sacrificado”, disse. "Na própria Bíblia existem inúmeros rituais de sacrifício e sangue oferecidos a Deus. Durante séculos, judeus e cristãos praticaram sacrifícios de animais como parte da fé", destacou.

O sacerdote Bruxo Malagueta, responsável pela condução do ritual, explicou que o assentamento reúne elementos simbólicos associados à entidade espiritual do iniciado. Segundo ele, a etapa representa a conclusão do processo de preparação dentro da religião. “Ela passou por todos os preceitos de iniciação e foi montado o assentamento da entidade dela. Isso significa que agora ela é uma pessoa iniciada dentro da Kimbanda”, afirmou.

Ainda de acordo com o sacerdote, o assentamento funciona como um ponto ritualístico que simboliza a presença espiritual da entidade cultuada.

Após a cerimônia, Andressa Urach descreveu a experiência como um momento marcante em sua trajetória espiritual. “Foi um momento de grande emoção, foi tudo muito forte”, relatou. A influenciadora também defendeu o respeito às diferentes crenças religiosas. “Você pode não concordar com a minha fé e está tudo bem. Mas respeito religioso é o mínimo em uma sociedade livre. Intolerância religiosa não é opinião. É crime”, declarou.