Andressa Urach dá colar com sangue menstrual ao marido: 'Ele ficou impactado'

Recentemente, a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 38 anos, se casou com o empresário musical Flávio Giglioli, de 26 anos, em uma cerimônia intimista e reservada realizada após a semana de carnaval, em fevereiro de 2026. Para agradar o marido, a influenciadora teve a ideia de presenteá-lo com um colar produzido com o próprio sangue menstrual.

"Eu queria dar algo que tivesse significado real. O sangue menstrual representa ciclo, renovação e possibilidade de gerar vida. Para mim, fazia sentido transformar isso em símbolo do nosso início", disse Andressa Urach sobre como surgiu a ideia da confecção do presente especial.

Para a produção do colar, a criadora de conteúdo +18 revelou que precisou pesquisar métodos adequados de conservação para conseguir encapsular, de maneira correta, o material coletado da menstruação. Ela explicou ainda que iniciou o processo de coleta e fabricação enquanto eles ainda estavam em preparação para o casamento e o entregou ao marido logo após a celebração que oficializou a união do casal.

O marido ficou "impactado" com o presente de Andressa Urach

Segundo Andressa, a primeira reação do marido foi de espanto. "Eu quis marcar esse começo com algo que fosse único, algo que representasse a nossa decisão. Foi a minha forma de simbolizar essa nova etapa. Ele ficou impactado no primeiro momento, porque não é um presente tradicional. Depois que expliquei o que aquilo representava, ele entendeu. Para nós, foi um símbolo de fertilidade e entrega", contou Urach.

Para Andressa Urach, esse momento recente do matrimônio significa uma virada em sua trajetória pessoal, isso porque a influenciadora sempre foi caracterizada por estar muito exposta nas plataformas de conteúdo adulto da internet. Nessas primeiras semanas, a rotina do casal está sendo marcada pela rotina serena e, principalmente, pelos ajustes que os dois estão fazendo para fazer dar certo a convivência na casa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)