Eliminado do BBB 26, Matheus admite erros e surpreende ao dizer com quem não quer contato

Matheus, segundo eliminado do BBB 26, participou nesta quarta-feira, 28, do Café com o Eliminado, no Mais Você, e fez um balanço de sua trajetória no reality. Fora da casa pelo Paredão contra Leandro e Brigido, no qual recebeu 79,48% da média dos votos para eliminar, o bancário conversou com Ana Maria Braga sobre arrependimentos, relações no jogo e o impacto da exposição após o programa.

Logo no início da conversa, Matheus contou que o discurso de Tadeu Schmidt no momento da eliminação o marcou. "Foi forte, um momento muito impactante. O final ali sobre aceitar e aprender. Pelo visto vou ter que fazer isso por um bom tempo", disse.

O ex-brother afirmou que saiu do jogo com a sensação de ter se equivocado em várias situações. "Eu estava totalmente cego. Reconheço um erro enorme, foi uma sucessão de erros", afirmou, ao comentar atitudes que teve dentro da casa.

Segundo ele, o que mais pesa agora é imaginar a reação das pessoas próximas. "Minha namorada, meus pais imagino o sofrimento que eles passaram", declarou. Ainda assim, Matheus disse que pretende transformar a experiência em aprendizado: "Fui um grande jogador, mas lutei com as armas erradas".

Reencontro com a namorada

Durante o bate-papo, Matheus revelou que já se reencontrou com a namorada, Ana Clara, após a eliminação. "Ela me recebeu muito bem, me deu o conforto que eu precisava", contou.

Ele afirmou que os dois conversaram longamente sobre o que aconteceu no reality. "Depois veio uma lista de coisas que eu tinha que escutar, de vídeos para assistir. Fui até às sete da manhã vendo tudo", relatou.

Matheus também comentou o impacto da repercussão externa. "Foi uma vergonha enorme imaginar meu pai trabalhando e recebendo esse tipo de comentário", lamentou.

Episódio no banheiro e repercussão

Ana Maria Braga questionou Matheus sobre a situação envolvendo sujeira no banheiro do Quarto Branco, que viralizou nas redes sociais. O ex-brother riu ao relembrar o episódio. "Jamais imaginei que isso teria essa repercussão", disse.

Em tom de brincadeira, ele comentou que espera tirar algo positivo da situação. "Espero pelo menos um patrocínio de cueca. Eu sou muito estabanado", afirmou.

Avaliação do jogo e dos participantes

Matheus também falou sobre os atritos que teve com Ana Paula Renault e Milena dentro do BBB 26. Segundo ele, Milena é uma das favoritas ao prêmio.

"Fico triste por ter passado a imagem de que eu tinha um embate com a Milena. Meu jogo era contra a Ana Paula, mas acabou respingando nela por falas irresponsáveis que tive", explicou.

O ex-brother disse que tentou incentivar a recreadora a se posicionar mais no jogo, mas reconheceu erros na forma como se expressou. "Não consegui me comunicar bem, me equivoquei nas palavras", afirmou.

Ao refletir sobre alianças, Matheus fez uma autocrítica. "Fui hipócrita. Eu fazia a mesma coisa na casa. Me dava bem com o Jonas e com o Cowboy, enquanto a Milena fazia o mesmo do outro lado", disse.

Ele também avaliou outros participantes que seguem no programa. Sobre Paulo Augusto, afirmou que ainda espera mais movimentação no jogo. "É alguém que precisa se mostrar mais, mostrar as qualidades dele", opinou.

Questionado sobre com quem não pretende manter contato fora da casa, Matheus afirmou que, apesar dos conflitos, acredita que pode aprender com Ana Paula Renault. "Vi que ela é ativista e tem pautas importantes. É uma pessoa com quem ainda posso aprender", disse.

Sobre Maxiane, o ex-brother foi direto ao avaliar a postura no reality. "Hoje, coloco pessoas que foram insignificantes para mim no jogo. A Maxiane tem mais participação de VT do que de jogadora", concluiu.