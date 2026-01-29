Festa do Líder do BBB 26 termina em treta com desentendimento entre Jonas e Marcelo

A primeira festa de Babu Santana como líder no BBB 26 foi palco de muito mais que música e celebração. Na madrugada desta quinta-feira, 29, o clima descontraído cedeu lugar a um desentendimento entre Jonas Sulzbach e Marcelo, após uma brincadeira envolvendo as mulheres da casa.

Com os ânimos exaltados, a situação evoluiu para trocas de acusações, tentativas de apaziguamento e desabafos emocionados. Enquanto isso, outros participantes acompanhavam e comentavam a cena, revelando diversas outras tensões.

Castigo na festa e primeiras tensões

Líder da semana, Babu barrou Gabriela de sua festa. O ator afirmou: "Não tive impasse nenhum, mas teve uma pessoa que me irritou muito sério, que foi você, Gabi". Como consequência, a sister precisava colorir um desenho seguindo o gabarito de cores exibido pela produção.

Já na festa, Jordana lembrou a discussão que teve com Milena na casa, afirmando que apenas rebateu a atitude da recreadora infantil. Posteriormente, Jordana e Chaiany discutiram, com Chaiany chateada pelo comentário sobre a organização da cama ter sido feito na frente de todos.

Milena vira alvo de conversas e gera incômodo

Marciele, Maxiane e Sarah Andrade conversaram sobre Milena. Sarah descreveu os discursos da recreadora como "perigosos", e Marciele afirmou que Samira estava prestes a "explodir" com a mineira, mencionando uma tentativa de Milena de culpar Samira.

Em outra conversa, Samira revelou a Maxiane suas impressões sobre Jordana: "Eu estou que nem uma panela de pressão com ela. Às vezes, ela é muito legal. E, às vezes, eu vejo que qualquer coisa ela vai me usar para fazer eu falar besteira".

Milena também trocou farpas com Brigido. Ao filmar os brothers na festa e ver que ele acenou, ela o desqualificou: "Eu nem estou te gravando seu feioso, eu tô gravando Cowboy, eu estou cortando você de tão inútil que você é para os meus vídeos."

No quarto, Paulo Augusto, Brigido e Jordana conversaram sobre as gravações de Milena. Paulo Augusto disse estar incomodado com ela "falando m**** de todo mundo no celular". Brigido considerou a atitude "ridícula", e Jordana comentou que a sister já agiu assim em outras festas.

Jonas nega romance e Gabriela cumpre castigo

Após beijar Maxiane na primeira festa da casa, Jonas disse a Sarah Andrade que não tinha química com a sister. "Foi legal conhecer ela naquele dia, acho ela legal e tudo mais, mas tem que ter química", pontuou.

Enquanto a festa seguia, Babu e Juliano se divertiam com uma coreografia ao som de Michael Jackson. Gabriela, por sua vez, continuava pintando o desenho para tentar aproveitar a celebração. A festa terminou com Gabriela não cumprindo o desafio e sendo consolada por Brigido, Maxiane e Chaiany ao chegar aos prantos na casa.

Briga principal: Jonas e Marcelo em conflito

Um desentendimento entre Marcelo e Jonas movimentou a festa. Marcelo relatou que Maxiane sugeriu uma brincadeira para Jonas deitar na pista de dança e as meninas dançarem em cima dele. Jonas se recusou e desabafou com Sarah: "Eu não brinquei com nada, eu só não quis fazer uma brincadeira. Eu não quis deitar ali e ser um objeto".

Marcelo, por sua vez, disparou: "Você não levou como brincadeira. Ele é sonso. Muito sonso". Em conversa com Sarah, Jonas desabafou sobre questões pessoais e o desejo de mudar seu estereótipo após sua participação anterior no reality, afirmando "Não sou resumido ao meu corpo", emocionado.

Após o desentendimento, Maxiane pediu calma a Marcelo, que respondeu: "Calma não, então fique do lado dele. É bom que eu já sei bem direitinho". Minutos depois, Jonas entrou na casa e Marcelo foi atrás, sendo contido por Breno e Chaiany, enquanto questionava o que o outro havia falado.

Samira se irritou com Jonas, contando que ele foi grosseiro após sua tentativa de acalmar a situação com Marcelo. No banheiro, Jonas explicou a Breno sua recusa: "Não quero aparecer na edição amanhã deitado no chão com quatro mulheres em cima de mim. Não quero isso, não vim pra isso".

Marcelo chegou no momento da conversa, e Jonas explicou que não encarou a situação como leve desde o início. Marcelo disse ter tomado as dores de Maxiane, pensando que Jonas falava dela. Jonas, porém, retrucou: "Eu não vou tomar as dores de absolutamente ninguém aqui dentro".

A discussão seguiu, com o gaúcho dizendo que estava "sem energia" para o assunto. Ainda no banheiro, Jonas foi confrontado por Samira, que o acusou de grosseria. Ele negou e disse a Sarah ter vontade de desistir.