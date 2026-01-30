Globo emite comunicado confirmando expulsão de PA do BBB 26; veja

O participante Paulo Augusto (PA) foi expulso do Big Brother Brasil (BBB 26) nesta sexta-feira (30/1), após a TV Globo confirmar sua desclassificação. A emissora comunicou que PA descumpriu regras ao empurrar o participante Jonas durante a dinâmica do Big Fone, colocando sua integridade física em risco.

A TV Globo divulgou um comunicado oficial na noite desta sexta-feira (30/1) detalhando a decisão. A emissora confirmou que Paulo Augusto, conhecido como PA, foi retirado do programa por descumprir o regulamento estabelecido.

Detalhes do incidente no BBB 26

A desclassificação de PA ocorreu após uma análise cuidadosa das imagens da corrida para atender ao Big Fone, realizada na manhã do mesmo dia. Durante a disputa pelo telefone, o participante Jonas caiu e acusou Paulo Augusto de tê-lo empurrado. O incidente gerou repercussão imediata tanto entre os participantes quanto no público.

Comunicado oficial da TV Globo

A emissora informou que a decisão foi baseada na infração das regras do reality. Mais detalhes sobre o caso e suas consequências serão apresentados na edição do programa desta noite, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.

Em nota, a TV Globo declarou:

“Nesta sexta, dia 30, Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.”