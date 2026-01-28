Capa Jornal Amazônia
Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Em 2025, o Bloco Guarda Xuva Axado voltou ao bairro da Cidade Velha após décadas longe do Carnaval (Foto: Divulgação/Guarda Xuva Axado)

Depois de voltar à ativa em 2025, o Grande Baile de Carnaval do Afoxé do Guarda Xuva Axado se prepara para mais uma edição em 2026. Para isso, antes do Carnaval, será realizado o “Esquenta do Bloco Guarda Xuva Axado”, com o objetivo de reunir os amantes do bloco e arrecadar fundos para manter a tradição carnavalesca. O evento já confirmou mais de 15 músicos paraenses na festa, que será realizada no dia 29 de janeiro, às 18h, no espaço Na Figueredo, no bairro de Nazaré, em Belém. Os ingressos serão vendidos na portaria por R$ 20.

Em 2025, o Guarda Xuva Axado contou com recursos financeiros da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura para realizar o bloco no bairro da Cidade Velha. No ano de 2026, sem o apoio financeiro, os organizadores se reuniram para manter o movimento vivo. Dessa forma, para arrecadar fundos, será realizado o “esquenta”, além da venda de kits com itens personalizados do bloco, que serão anunciados no perfil do Instagram do Guarda Xuva Axado.

“A partir dos muitos pedidos nas redes sociais, resolvemos botar o bloco na rua de novo. Sem nenhum aporte financeiro, começamos a pensar em modos de conseguir dinheiro para pagar a banda, os licenciamentos e a estrutura necessária. Ao buscar uma parceria com a Ná Figueredo, eles fizeram a sugestão de realizar o esquenta”, afirma o músico Cássio Lobato, um dos fundadores do bloco e membro da organização do evento.

Para agitar o público na festa de “esquenta”, o Guarda Xuva Axado já confirmou mais de 15 artistas paraenses que fizeram parte da história do bloco desde o surgimento, na década de 1980. A festa contará com marchinhas de carnaval, afoxé, sucessos do bloco e outros ritmos. Confira os músicos já confirmados

  • Adilson Alcântara;
  • Arytanã;
  • Bruno Benitez;
  • Cássio Lobato;
  • Edyr Gaya e Edson Coelho;
  • Éloi Iglésias;
  • Marhco Monteiro;
  • Marlon D’Oliveira;
  • Messias Lyra;
  • Nean Galúcio;
  • Ocimar Manito;
  • Paulinho Mururé;
  • Pedrinho Calado;
  • Pedrinho Cavalero;
  • Vinícius Leite;
  • Zé Macedo.

Evento principal

O “esquenta” é uma preparação para o Bloco do Afoxé do Guarda Xuva Axado, que será realizado no dia 8 de fevereiro, na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Assim como em 2025, a banda Os Cobas vai animar o baile, sob a regência do maestro Palheta. A organização informou que mais detalhes ainda serão anunciados nas redes sociais do bloco.

Em 2025, o bloco voltou a ser realizado após décadas fora do circuito do Carnaval de Belém. A Praça do Carmo foi o palco da folia, que reuniu centenas de brincantes, segundo o Guarda Xuva Axado.

“O retorno se dá por meio de uma nova forma, um baile de rua popular, onde várias gerações estão presentes. É uma manifestação muito bonita, porque resgata o Carnaval de rua de Belém nessa forma de brincadeira e de folia, que dá vazão para muitas manifestações de identidade no nosso universo social”, afirma o professor Valcir Bispo, organizador do bloco.

Afoxé do Guarda Xuva Axado

O Afoxé do Guarda Xuva Axado surgiu na década de 1980, na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, quando um grupo de amigos achou um guarda-chuva e decidiu criar um bloco. A partir disso, surgiu um movimento que marcou gerações e que foi um dos precursores dos blocos carnavalescos de rua de Belém. O Guarda Xuva Axado originou muitas músicas, como “Afoxé do Guarda Xuva Axado”, “Parar pra Dar um Lero” e “Eu Tô Doidão”.

Serviço

Esquenta do Bloco Guarda Xuva Axado

Data: 29 de janeiro de 2026.
Horário: A partir das 18h.
Local: Na Figueiredo – Avenida Gentil Bittencourt, 449.
Entrada: R$ 20 (venda na portaria).

 

