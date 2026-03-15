Wagner Moura chega ao Oscar 2026 com relógio avaliado em quase R$ 71 mil
Ator chegou à premiação acompanhado da esposa, Sandra Delgado
O ator brasileiro Wagner Moura, indicado ao prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 pelo filme "O Agente Secreto", compareceu à cerimônia realizada neste domingo (15) usando um relógio avaliado em quase R$ 71 mil. A premiação ocorreu no Dolby Theatre, em Los Angeles, reunindo artistas e profissionais da indústria cinematográfica internacional.
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Wagner Moura chegou ao evento acompanhado da esposa, Sandra Delgado, utilizando traje black tie para a ocasião. Entre os acessórios escolhidos pelo ator estava um relógio da marca Omega. O modelo utilizado foi o De Ville Prestige, confeccionado em aço e com bracelete de couro.
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