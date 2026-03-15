Oscar: Cassandra Kulukundis, de 'Uma Batalha Após A Outra', vence Melhor Direção de Elenco

Cassandra Kulukundis, de 'Uma Batalha Após A Outra' venceu o Oscar de Melhor Direção de Elenco, em uma categoria que faz sua estreia na 98ª edição do Oscar, neste domingo (15). O brasileiro Gabriel Domingues concorreu na categoria por "O Agente Secreto".

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A categoria de Melhor Direção de Elenco contou com um ator representante de cada longa indicado.

Entre eles, Wagner Moura: "O Agente Secreto... o público aplaude e Wagner sorri se passa no Brasil no fim dos anos 1970. Gabriel Domingues teve que preencher o filme com pessoas que tinham o rosto que parecia pertencer àquela época."

"Gabriel, você conseguiu. Tanto com os papéis menores, quanto com os maiores. Isso deu vida imensurável ao nosso filme. Você usou sua técnica para moldar o mundo inteiro em O Agente Secreto. E para isso quero dizer: Parabéns Moura fez o discurso em inglês, mas disse a última palavra em português".

Domingues não levou o prêmio, mas fez história ao se tornar o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Direção de Elenco.