Oscar: 'Frankenstein' vence nas categorias Figurino e Maquiagem e Cabelo
Frankenstein venceu o Oscar de Melhor Figurino em 2026, neste domingo (15). O filme também ganhou seu segundo prêmio da noite na categoria de Melhor Maquiagem e Cabelo.
Durante o discurso de Melhor Maquiagem e Cabelo, deu-se destaque ao fato de Jacob Elordi, que vive o personagem que dá nome ao filme, ter passado "400 horas na cadeira" de maquiagem durante o período de gravações.
Anne Hathaway apresentou os prêmios ao lado da Anna Wintour, ex-editora-chefe da Vogue de 1988 a 2025.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA