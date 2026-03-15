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Dira Paes publica fotos do visual para comentar o Oscar 2026 na TV Globo; confira

Atriz paraense participará da cobertura da premiação ao lado de Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare

Amanda Martins
fonte

Dira Paes publica fotos do look escolhido para participação no Oscar 2026 na TV (Instagram/ @dirapaes)

A atriz paraense Dira Paes usou as redes sociais, na noite deste domingo (15), para compartilhar cliques do look escolhido para participar da transmissão do Oscar 2026 na TV Globo.

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Nas imagens publicadas, a atriz aparece com um vestido preto com discreta fenda na perna. Na legenda da postagem, ela demonstrou expectativa para a participação na cobertura da premiação. “Pronta e ansiosa!”, escreveu.

A transmissão do Oscar na emissora vai ao ar logo após o Fantástico. Durante o programa especial, Dira Paes participará dos comentários e análises sobre a cerimônia.

Na cobertura da premiação, a atriz dividirá a bancada com a jornalista Maria Beltrão e com o crítico de cinema Waldemar Dalenogare, que acompanharão os principais momentos da noite e os resultados das categorias anunciadas ao longo da cerimônia.

Mais cedo, Dira teria cometido uma “gafe” ao publicar nas redes sociais um documento interno com a ordem de anúncio das categorias do Oscar 2026; a postagem foi apagada posteriormente.

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