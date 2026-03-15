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Atores brasileiros publicam fotos do tapete vermelho do Oscar 2026

Elenco de O Agente Secreto compartilha registros da cerimônia nas redes sociais; filme brasileiro disputa quatro categorias da premiação

Hannah Franco

Atores brasileiros que participam do filme O Agente Secreto compartilharam nas redes sociais fotos diretamente do tapete vermelho do Oscar 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens foram publicadas por integrantes do elenco e convidados que acompanham a cerimônia.

Entre os artistas que apareceram nos registros estão Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, João Vitor Silva e Thomas Aquino, além do ator Lázaro Ramos, que está presente como convidado e amigo de Wagner Moura.

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Nas publicações, os atores mostraram bastidores da chegada ao evento e momentos da equipe brasileira reunida antes do início da premiação.

elenco oscar

Em uma das postagens no Instagram, Lázaro Ramos publicou um carrossel de fotos diretamente da cerimônia e celebrou a presença do cinema brasileiro na disputa pelo prêmio.

“Mais uma vez um filme nosso, de língua portuguesa, contando a história do nosso país, tá indicado ao Oscar. Ver meu irmão ser o primeiro ator brasileiro indicado também me enche de orgulho. Viva o cinema brasileiro! Muito axé pro Brasil. Bora que já já vai começar o #Oscar2026”, escreveu o ator nas redes sociais.

O longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, disputa quatro categorias no Oscar deste ano.

O filme concorre nas seguintes categorias:

  • Melhor Filme
  • Melhor Ator – Wagner Moura
  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Elenco
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