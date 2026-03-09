Por que Timothée Chalamet foi ‘cancelado’? Entenda polêmica antes do Oscar 2026

O ator Timothée Chalamet, apontado como um dos favoritos ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Ator, passou a enfrentar críticas nas últimas semanas após uma declaração sobre ópera e balé. A polêmica surgiu às vésperas da cerimônia da Academia, marcada para o próximo dia 15 de março, e pode ter afetado a percepção de parte do público e de votantes da premiação.

Chalamet é um dos principais concorrentes do brasileiro Wagner Moura, indicado pelo filme O Agente Secreto, além de disputar o prêmio com Michael B. Jordan, de Pecadores.

A controvérsia envolvendo o ator norte-americano ocorreu durante uma conversa com Matthew McConaughey, promovida pela revista Variety e pela emissora de televisão CNN. Na entrevista, o protagonista de Marty Supreme (2025) afirmou que não gostaria de trabalhar em algo como balé ou ópera, pois, segundo ele, seriam áreas em que é necessário “manter algo vivo mesmo que ninguém mais se importe”.

A fala provocou críticas de instituições e artistas ligados às artes cênicas. Um dos posicionamentos mais repercutidos veio do Grupo Corpo, companhia brasileira de dança, que publicou nas redes sociais um vídeo com a declaração do ator intercalada com imagens de um espetáculo da companhia com o teatro lotado.

Na legenda, o coletivo escreveu: “Há quem diga que ninguém se importa. Mas os aplausos contam outra história. Algumas artes atravessam o tempo e continuam emocionando plateias do mundo inteiro”.

A repercussão também chegou a instituições internacionais. O Royal Ballet and Opera, do Reino Unido, respondeu à declaração em comunicado ao The Hollywood Reporter. Segundo a instituição, balé e ópera têm influência histórica sobre diversas manifestações artísticas. “Balé e ópera nunca existiram isoladamente — eles continuamente informam, inspiram e elevam outras formas de arte”, afirmou o comunicado.

Polêmica ocorre em momento decisivo da corrida pelo Oscar

Wagner Moura desbancou "nomes de peso" e levou o prêmio de "Melhor Ator em Drama" no Golden Globes. (CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A controvérsia acontece em um momento sensível da disputa pelo Oscar 2026. Nos últimos dias, a revista Variety divulgou votos anônimos de integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. De acordo com o levantamento, a categoria de Melhor Ator aparece como uma das mais abertas da premiação. Entre sete votantes revelados pelo veículo:

Michael B. Jordan (Pecadores) recebeu três votos;

votos; Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) teve dois ;

; Timothée Chalamet (Marty Supreme) recebeu um ;

; Wagner Moura (O Agente Secreto) também recebeu um.

Segundo dados mais recentes da Academia, a instituição reúne 11.126 membros, dos quais 10.136 são votantes ativos. Entre eles estão atores, diretores, produtores e outros profissionais da indústria cinematográfica.