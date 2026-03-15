'Guerreiras do K-Pop' vence Oscar de Melhor Animação
Neste mês de março, foi anunciado uma sequência do filme
Guerreiras do K-Pop venceu a categoria de Melhor Animação em 2026, neste domingo 15. Guerreiras do K-Pop é fenômeno do streaming e terá sequência. O longa de animação conquistou o topo dos mais vistos da plataforma Netflix e fez sucesso até nos cinemas dos Estados Unidos. Neste mês de março, foi anunciado que uma sequência do filme está em desenvolvimento. Além disso, o filme ganhou um livro ilustrado oficial no Brasil. Confira aqui 5 motivos que explicam o fenômeno.
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