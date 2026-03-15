Empate no Oscar? Filmes empatam em 'Melhor Curta Live-Action'; relembre outras vezes

Um resultado raro marcou a cerimônia do Oscar 2026, realizada na noite deste domingo (15). Dois filmes empataram na categoria Melhor Curta-Metragem em Live-Action e foram anunciados como vencedores da estatueta. Os curtas “Two People Exchanging Saliva” e “The Singers” receberam a mesma quantidade de votos da Academia e dividiram o prêmio.

O empate chamou atenção durante a cerimônia, já que situações como essa são pouco frequentes na história do Oscar. Pelas regras da premiação, quando dois indicados terminam a votação com o mesmo número de votos, ambos são declarados vencedores e recebem o troféu.

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Empates no Oscar são raros, mas já aconteceram outras vezes

O empate em Melhor Curta Live-Action se junta a outros momentos incomuns da história do Oscar. Desde a criação da premiação, houve apenas seis empates oficiais em diferentes categorias. Entre os casos mais lembrados está o de 1969, quando duas atrizes dividiram o prêmio de Melhor Atriz após receberem exatamente 3.030 votos cada. Na ocasião:

Barbra Streisand venceu por “Funny Girl: Uma Garota Genial”.

venceu por “Funny Girl: Uma Garota Genial”. Katharine Hepburn foi premiada por “O Leão no Inverno”.

Hepburn não compareceu à cerimônia. Já Streisand recebeu a estatueta e iniciou o discurso com a frase que se tornaria histórica: “Hello, gorgeous!”, dirigida ao troféu.

Primeiro empate do Oscar ocorreu em 1932

O primeiro empate da história da premiação ocorreu em 1932, na categoria Melhor Ator. Na época, a regra determinava que dois artistas poderiam vencer caso a diferença de votos fosse menor que três. Foi o que aconteceu entre:

Fredric March , premiado por “O Médico e o Monstro”.

, premiado por “O Médico e o Monstro”. Wallace Beery, vencedor por “O Campeão”.

March teve apenas um voto a mais, mas a regra vigente determinou que ambos recebessem o prêmio.

Veja todas as vezes em que houve empate no Oscar

Confira os empates registrados ao longo da história da premiação:

1932 – Melhor Ator: Fredric March e Wallace Beery.

1950 – Melhor Documentário de Curta-Metragem: “A Chance to Live” e “So Much for So Little”.

1969 – Melhor Atriz: Katharine Hepburn e Barbra Streisand.

1987 – Melhor Documentário: “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America”.

1995 – Melhor Curta Live-Action: “Trevor” e “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life”.

2013 – Melhor Edição de Som: “A Hora Mais Escura” e “007 – Operação Skyfall”.

Empate mais recente antes de 2026 ocorreu em 2013

Antes do empate registrado no Oscar 2026, o caso mais recente havia ocorrido em 2013, na categoria Melhor Edição de Som. Na ocasião, o ator Mark Wahlberg demonstrou surpresa ao abrir o envelope e anunciar o resultado. “Não é brincadeira, temos um empate”, disse durante a cerimônia. O prêmio foi dividido entre:

“007 – Operação Skyfall”

“A Hora Mais Escura” (Zero Dark Thirty)

Mesmo com sistemas modernos de votação e auditoria, empates ainda são possíveis. Quando isso acontece, a Academia mantém a regra: os dois indicados recebem o Oscar.