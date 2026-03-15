Oscar 2026: Amy Madigan vence como melhor atriz coadjuvante por 'A Hora do Mal'
Amy Madigan venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2026 por seu trabalho no filme A Hora do Mal. A vitória da atriz de 75 anos marca seu retorno à premiação 40 anos depois de sua primeira indicação.
Madigan foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela primeira vez em 1986, por Duas Vezes na Vida, mas perdeu para Anjelica Huston. Desta vez, ela celebra a conquista por uma obra de terror.
Em A Hora do Mal, do diretor Zach Cregger (Noites Brutais), acompanhamos a história do misterioso desaparecimento repentino de dezenas de estudantes da mesma turma de uma escola. Um único menino que não foi capturado não sabe dizer o que aconteceu, e a professora, Justine (Julia Garner), é a principal suspeita. Madigan interpreta a misteriosa tia Gladys.
Quem é Amy Madigan?
Nascida em 11 de setembro de 1950, em Chicago, Illinois, Amy Madigan é atriz e produtora norte-americana. É conhecida por trabalhos como Ruas de Fogo (1984), Campo dos Sonhos (1989) e, mais recentemente, A Hora do Mal (2025).
Filha de Dolores Hanlon, atriz amadora de teatro comunitário, e do jornalista John J. Madigan, ela passou a se interessar pela atuação ainda no ensino médio. Antes de seguir carreira artística, formou-se em Filosofia pela Marquette University, em 1972.
Veja as indicadas ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2026
Elle Fanning, Valor Sentimental Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental Amy Madigan, A Hora do Mal Wunmi Mosaku, Pecadores Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra
