Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Oscar 2026: Amy Madigan vence como melhor atriz coadjuvante por 'A Hora do Mal'

Estadão Conteúdo

Amy Madigan venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2026 por seu trabalho no filme A Hora do Mal. A vitória da atriz de 75 anos marca seu retorno à premiação 40 anos depois de sua primeira indicação.

Madigan foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela primeira vez em 1986, por Duas Vezes na Vida, mas perdeu para Anjelica Huston. Desta vez, ela celebra a conquista por uma obra de terror.

Em A Hora do Mal, do diretor Zach Cregger (Noites Brutais), acompanhamos a história do misterioso desaparecimento repentino de dezenas de estudantes da mesma turma de uma escola. Um único menino que não foi capturado não sabe dizer o que aconteceu, e a professora, Justine (Julia Garner), é a principal suspeita. Madigan interpreta a misteriosa tia Gladys.

Quem é Amy Madigan?

Nascida em 11 de setembro de 1950, em Chicago, Illinois, Amy Madigan é atriz e produtora norte-americana. É conhecida por trabalhos como Ruas de Fogo (1984), Campo dos Sonhos (1989) e, mais recentemente, A Hora do Mal (2025).

Filha de Dolores Hanlon, atriz amadora de teatro comunitário, e do jornalista John J. Madigan, ela passou a se interessar pela atuação ainda no ensino médio. Antes de seguir carreira artística, formou-se em Filosofia pela Marquette University, em 1972.

Veja as indicadas ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2026

Elle Fanning, Valor Sentimental Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental Amy Madigan, A Hora do Mal Wunmi Mosaku, Pecadores Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Oscar 2026

atriz coadjuvante

Amy Madigan

Hora do Mal
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda