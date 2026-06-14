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Parárraiá encerra com shows de Wesley Safadão, Leonardo e telão do jogo do Brasil na Copa

O festival gratuito ocorreu em dois finais de semanas seguidos no estacionamento do Mangueirão

O Liberal
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Torcedores reunidos no estacionamento do Mangueirão assistiram ao empate entre Brasil e Marrocos antes da programação musical do festival (João Caio / Agência Pará)

O Parárraiá 2026 encerrou sua programação na noite de sábado (13), após quatro dias de atrações realizados no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém. A última noite foi marcada pelos shows de Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão, Thiago Costa e Super Pop.  O público pôde entrar gratuitamente no espaço. Segundo a organização, a expectativa era ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas ao longo de toda a temporada

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Além dos shows nacionais e regionais, o festival também contou com apresentações de quadrilhas juninas, espaços para comercialização de comidas típicas e ações voltadas à valorização das tradições juninas no Pará.

Copa do Mundo em telão

Antes do início dos shows de encerramento, o público acompanhou a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo por meio de um grande telão instalado no estacionamento. A transmissão da partida entre Brasil e Marrocos ocorreu às 19h e reuniu os visitantes que chegaram mais cedo ao estacionamento do Mangueirão.

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O confronto terminou empatado em 1 a 1. A seleção marroquina abriu o placar com Saibari, enquanto o Brasil chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com Vinícius Júnior. A partida foi realizada no Estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos, diante de mais de 80 mil torcedores.

Após o encerramento do jogo, o público permaneceu no local para acompanhar a programação musical da última noite do festival.

A cantora paraense Viviane Batidão foi a primeira a subir ao palco. Durante a apresentação, a artista reuniu sucessos da carreira e promoveu momentos de interação com o público, incluindo a distribuição de brindes e um concurso de dança com participantes da plateia.

Sexta-feira teve Alok e Manu Batidão

Na sexta-feira (12), penúltimo dia do festival, a programação contou com apresentações de Alok, Manu Batidão, Patrick Costa e Jonas Esticado.

image Alok foi uma das atrações da segunda semana do Parárraiá e se apresentou na sexta-feira (12) no estacionamento do Mangueirão (Marcelo Lelis / Agência Pará)

O evento reuniu milhares de pessoas e contou com um esquema especial de segurança coordenado pelo Governo do Estado. A operação integrou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e demais órgãos envolvidos na ação.

image Alok levou ao palco do Parárraiá espetácul em drones durante apresentação em Belém. (Marcelo Lelis / Agência Pará)

Quatro dias de programação

Passaram pelo palco artistas como Henrique e Juliano, Mari Fernandez, Lipe Lucena, Gigio Boy, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Nirah, no fim de semana passado.  Pela primeira vez, o festival ocorreu dois finais de semana consecutivos, nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho. 

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