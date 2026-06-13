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Wesley Safadão manda recado aos paraenses antes de show no Parárraiá 2026

Cantor publicou mensagem nas redes sociais horas antes da apresentação que marca o encerramento da terceira edição do festival junino

Hannah Franco
fonte

Antes de show em Belém, Wesley Safadão anima fãs paraenses nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Poucas horas antes de subir ao palco do Parárraiá 2026, em Belém, Wesley Safadão deixou uma mensagem para os fãs paraenses nas redes sociais. Neste sábado (13), o cantor compartilhou uma foto nos stories do Instagram demonstrando animação para a apresentação que encerra a terceira edição do festival junino.

"Coração pra Belém, PA ❤️! Hoje é noxxxxxx 😉", escreveu o artista na publicação. Ao fundo, a foto trazia a música "Toca o Rock Doido", sucesso dos artistas paraenses MC Dourado e Nirah.

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Safadão é um dos nomes mais ligados à história do Parárraiá. O cantor participou de todas as edições do evento desde sua criação, em 2024, e volta a integrar a programação neste ano.

Na edição de 2025, o artista foi uma das principais atrações do festival e reuniu cerca de 150 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão. Após a apresentação, ele fez uma declaração de carinho ao público paraense nas redes sociais.

"Podem ter certeza que sempre que eu estiver no estado do Pará vou dar o meu melhor. São quase 20 anos que ando por esse estado e quero mais 50 anos, pelo menos, pela frente", escreveu na ocasião.

Último dia de Parárraiá

Neste sábado, o Parárraiá chega ao último dia de programação com expectativa de consolidar números históricos de público. Antes dos shows, o público acompanha a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos. A partida será exibida em um palco com mais de 500 metros quadrados de painéis de LED montado no estacionamento do Mangueirão.

Após o confronto, a programação musical reúne grandes atrações nacionais e paraenses, incluindo Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão, Thiago Costa e a aparelhagem Super Pop.

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