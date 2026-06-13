Wesley Safadão manda recado aos paraenses antes de show no Parárraiá 2026
Cantor publicou mensagem nas redes sociais horas antes da apresentação que marca o encerramento da terceira edição do festival junino
Poucas horas antes de subir ao palco do Parárraiá 2026, em Belém, Wesley Safadão deixou uma mensagem para os fãs paraenses nas redes sociais. Neste sábado (13), o cantor compartilhou uma foto nos stories do Instagram demonstrando animação para a apresentação que encerra a terceira edição do festival junino.
"Coração pra Belém, PA ❤️! Hoje é noxxxxxx 😉", escreveu o artista na publicação. Ao fundo, a foto trazia a música "Toca o Rock Doido", sucesso dos artistas paraenses MC Dourado e Nirah.
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Safadão é um dos nomes mais ligados à história do Parárraiá. O cantor participou de todas as edições do evento desde sua criação, em 2024, e volta a integrar a programação neste ano.
Na edição de 2025, o artista foi uma das principais atrações do festival e reuniu cerca de 150 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão. Após a apresentação, ele fez uma declaração de carinho ao público paraense nas redes sociais.
"Podem ter certeza que sempre que eu estiver no estado do Pará vou dar o meu melhor. São quase 20 anos que ando por esse estado e quero mais 50 anos, pelo menos, pela frente", escreveu na ocasião.
Último dia de Parárraiá
Neste sábado, o Parárraiá chega ao último dia de programação com expectativa de consolidar números históricos de público. Antes dos shows, o público acompanha a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos. A partida será exibida em um palco com mais de 500 metros quadrados de painéis de LED montado no estacionamento do Mangueirão.
Após o confronto, a programação musical reúne grandes atrações nacionais e paraenses, incluindo Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão, Thiago Costa e a aparelhagem Super Pop.
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