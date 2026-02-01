Capa Jornal Amazônia
Bloco Amor de Carnaval celebrou 11 anos com homenagem a Belém neste sábado, 31

O evento é tradição no pré-carnaval da capital paraense

O Liberal
fonte

O evento movimentou o último sábado (31) de janeiro em Belém (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

O bloco Amor de Carnaval celebrou 11 anos de história em uma edição especial realizada no dia 31 de janeiro, no espaço NaBêra, em Belém. Com a temática “Viva Belém, com Amor!”, o evento reforçou a valorização da identidade cultural da capital paraense e reuniu milhares de foliões em um baile de pré-Carnaval marcado por inovação, memória afetiva e diversidade musical.

Mantendo a proposta de unir tradição e novidades, o bloco apresentou uma programação extensa, com atrações já conhecidas do público e um show inédito que marcou a edição comemorativa. Passaram pelo palco nomes como Fica Comigo, Just Mike, Baladeros, Big Band DBL, Assayag e Alisson Muniz, além do destaque da noite: o Encontrin do Amor, apresentação conjunta dos grupos Tamo Junto e Virtudão.

A proposta do evento foi além da música. A edição contou com ambientação temática inspirada em Belém, elementos visuais que remetiam à cidade e uma praça de alimentação voltada à culinária regional, reforçando a conexão entre o Carnaval e a cultura local.

Conhecida pelo repertório baseado em releituras do pagode dos anos 1990, a banda Fica Comigo manteve a tradição de animar o público com clássicos do gênero. Já o encontro entre Tamo Junto e Virtudão levou ao palco uma mistura de ritmos que passeou pelo pagode, axé, brega e rock, criando um verdadeiro baile que dialogou com o clima do verão amazônico.

O Encontrin do Amor, que costuma ocorrer em apresentações separadas das bandas, ganhou um formato exclusivo para o bloco, com os dois grupos dividindo o palco ao mesmo tempo. A união das sonoridades e das identidades musicais reforçou o caráter comemorativo da edição e consolidou o evento como um dos mais aguardados do pré-Carnaval em Belém.

