Após ter fotos vazadas, ex-criadora de conteúdo adulto é aprovada em concurso do Ministério Público

Uma ex-criadora de conteúdo adulto passou em um concurso público para a promotoria do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Na última quarta-feira (21), foram empossados ela e mais 10 promotores também aprovados. A conquista da jovem veio depois dela ter sido hostilizada nas redes sociais, com imagens privadas expostas que começaram a circular pela internet.

Após tomar conhecimento da situação da nova promotora, o Ministério Público chegou a abrir um procedimento administrativo para analisar o caso. Isso porque a história dela, que não teve o nome divulgado, ganhou repercussão nacional e gerou dúvidas se a mulher poderia ou não assumir o cargo público, por conta da exposição de sua imagem na web.

Posse da ex-criadora de conteúdo adulto

Embora a repercussão do caso tenha sido negativa, o MPSC permitiu que a ex-criadora de conteúdo adulto tomasse posse, mesmo que sua imagem íntima tivesse sido violada na internet. A decisão foi tomada porque não existe uma lei no Brasil que proíba um servidor público de ser criador de conteúdo adulto.

Por isso, a mulher e os outros novos promotores de Justiça de Santa Catarina tomaram posse em uma cerimônia realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Florianópolis. Já no dia seguinte, eles iniciaram o Curso de Ingresso na Carreira, que durará cerca de cinco semanas.

A participação nas aulas do curso possibilitará o aprendizado sobre a organização e o funcionamento da Instituição e acerca da atuação ministerial. Os novos promotores de Justiça Pública passarão a atuar na próxima segunda-feira (2).

