Dwayne Johnson enfrenta seus medos no filme ‘Coração de Lutador’

O medo não é algo tipicamente associado a Dwayne Johnson. Certamente não no ringue, como o vilão carismático com a sobrancelha levantada, e nem em Hollywood, onde ele se firmou como um dos astros e produtores de ação mais rentáveis e únicos da indústria.

A fórmula estava funcionando. No entanto, por anos ele tinha uma suspeita de que poderia fazer mais, oferecer mais, como ator. Mas quando chegou a hora de mergulhar em algo mais cru, mais vulnerável para Coração de Lutador - The Smashing Machine, um drama sobre o lutador de MMA Mark Kerr que ele vinha pensando há mais de uma década, ele percebeu algo: ele estava com medo.

"Não é fácil pensar, 'Ei, sou capaz de fazer isso e sei que posso fazer isso'", Johnson, 53, disse à The Associated Press recentemente. "Você pode parecer, pode aparentar que é capaz disso e que está confiante. Mas eu estava muito nervoso e com medo de fazer isso porque é algo que eu não havia feito antes."

Johnson tem falado francamente sobre sua infância difícil, seu relacionamento turbulento com seu falecido pai, Rocky Johnson, e sua insegurança financeira. No entanto, como artista, ele manteve todas essas velhas feridas fora do quadro até agora. Pela primeira vez em sua carreira, decidiu pegar esse trauma e canalizá-lo em algo que ama: atuação e narrativa. E isso o colocou na disputa pelo Oscar.

Coração de Lutador, que estreou nos cinemas na última quinta-feira, 2, não foi apenas um salto no desconhecido para Johnson. Para a co-estrela Emily Blunt e o cineasta Benny Safdie, dirigindo um longa-metragem sozinho pela primeira vez, foi uma chance de expressar diferentes lados de si mesmos também.

"É difícil para nós sabermos do que somos capazes às vezes", disse Blunt.

Como ator, Johnson nunca realmente fez o estilo indie. Não precisava. Em 2001, ele estourou na cena com o blockbuster O Retorno da Múmia e nunca mais olhou para trás. Em menos de 25 anos, seus filmes arrecadaram mais de 12,5 bilhões de dólares nas bilheterias globais.

Quando ele assistiu ao documentário de John Hyams sobre Kerr, sua carreira já estava firmemente em ascensão, com Luke Hobbs seu personagem em Velozes e Furiosos e a franquia Jumanji ainda por vir. A ideia ficou com ele, e alguns anos depois ele adquiriu os direitos da história através de sua companhia de produção Seven Bucks.

Mais anos se passariam até que outro filme reacendesse a faísca novamente: o frenético Joias Brutas. Ele decidiu levar Coração de Lutador para seus cineastas, Benny e Joseh Safdie. E se eles pudessem ver algo diferente para ele também?

Johnson até anunciou o projeto em novembro de 2019. Então a pandemia chegou, e Coração de Lutador foi colocado de lado.

Mas Benny Safdie não parou de pensar nisso. Ele até enviou a Johnson uma versão de um suéter da Nautica que Kerr tinha usado (tamanho XXL), junto com uma carta à mão dizendo que, não importa o que acontecesse, esperava poder se envolver de alguma forma. Johnson nunca respondeu.

A obsessão de Safdie espiralou. "Isso se enterrou na minha cabeça."

A verdade é que Johnson nunca recebeu a carta, nem o suéter. Mas outra porta se abriu quando Safdie se viu atuando ao lado de Blunt em Oppenheimer. Sabendo que ela havia se tornado próxima de Johnson em Jungle Cruise, ele aproveitou a chance e contou a ela sobre Coração de Lutador.

Blunt também estava ansiosa para ver Johnson se desafiar. Quando ela o conheceu em Jungle Cruise, pensou que ele seria mais próximo de "The Rock" e rapidamente entendeu que isso era não apenas um personagem que ele interpretava, mas "a atuação de uma vida".

Ela começou a se perguntar se Johnson era esse grande ator de personagens que nem mesmo percebia. Em Coração de Lutador, ela viu uma "oportunidade visceral e empolgante para todos nós colocarmos nossos pés no fogo."

Kerr foi um pioneiro no UFC bem antes de o MMA se transformar em um esporte mainstream. Embora respeitado pelos fãs de luta hardcore, a popularidade de Kerr fora do ringue nunca alcançou as alturas ou as riquezas financeiras desfrutadas por estrelas modernas do UFC como Ronda Rousey e Conor McGregor.

Ele também lutou contra o vício em analgésicos e sofreu duas overdoses antes de se tornar sóbrio. E então havia seu relacionamento longo e volátil com a então namorada Dawn Staples (com quem ele mais tarde se casaria, teria um filho e por fim se separaria).

Tudo isso exigiria um tipo diferente de preparação para Johnson, que tinha que moldar seus músculos para os de um lutador de MMA. A transformação também incluiu uma nova voz, novos cabelos e próteses faciais.

Quando as câmeras começaram a rodar, tanto Dwayne Johnson quanto The Rock haviam efetivamente desaparecido. Isso, disse Blunt, foi útil durante suas cenas de luta doméstica, onde os socos podem não ter sido lançados, mas o destroço emocional é vasto.

"O ambiente que Benny cria é de tal espontaneidade que você realmente borra as linhas entre ficção e realidade", disse Blunt. "Isso torna as cenas terrivelmente empolgantes, mas acho que as torna bastante difíceis de se desligar, porque você está realmente sob um feitiço."

Não importa se Coração de Lutador chamará a atenção das premiações ou não - Johnson está feliz por ter superado o medo e não ter ouvido a voz que lhe dizia para ficar onde estava.

"Eu não queria acordar amanhã pensando, 'Deus... Eu realmente gostaria de ter saído da minha zona de conforto naquela época'. Eu queria acordar e dizer, 'Estou tão feliz por ter saído da minha zona de conforto'. E estou muito feliz por ter feito isso." Blunt acrescentou: "Nós também estamos."

*Com informações da Associated Press

*Dan Gelston, da AP, também colaborou

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.