Santarém recebe Junior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus pai

Nesta quinta-feira, 23, às 20h, Junior Rostirola, conhecido mundialmente pela série Café com Deus Pai, estará na Catedral do Amor – Paz Church Santarém. O encontro, voltado para jovens e adultos, terá como destaque o testemunho de vida do autor, uma história de fé e superação que se transformou em um dos maiores fenômenos literários do Brasil.

São esperadas cerca de 5 mil pessoas.

Durante o momento, Rostirola abordará temas como cura emocional, perdão e propósito, mostrando como a fé pode restaurar trajetórias e gerar transformação pessoal e espiritual.

“Não existe dor que Deus não possa ressignificar. Quando entregamos nossa história a Ele, até as feridas mais profundas se tornam fonte de cura e inspiração para outras pessoas”, afirma o autor.

O evento acontece em um momento marcante da trajetória de Rostirola, com 10 milhões de exemplares vendidos do projeto Café com Deus Pai. Recentemente o Volume 6 foi lançado, com páginas interativas e um plano de leitura bíblica, reforçando a proposta de levar mensagens diárias de fé, amor e propósito a milhões de leitores em todo o mundo.

Café com Deus Pai se tornou um movimento global de fé e esperança, alcançando leitores em diversos países e sendo traduzido para sete idiomas. O sucesso também se reflete no podcast homônimo, que ultrapassou 170 milhões de reproduções e figura entre os 10 mais ouvidos do mundo.

“A fé não é apenas um refúgio — é um impulso para viver melhor, amar mais e enxergar sentido até nas dores. Foi isso que aprendi com Deus Pai, e é essa mensagem que tenho levado por onde passo”, destaca Rostirola.

A inspiração por trás de toda essa trajetória veio de uma história real. Nascido em Itajaí (SC), Junior Rostirola enfrentou uma infância marcada por violência doméstica, abusos e bullying escolar. Aos 13 anos, abandonou os estudos e mergulhou em depressão. Anos depois, encontrou na fé cristã a força para transformar sua dor em propósito e esperança — o que mais tarde daria origem à série que hoje inspira milhões de pessoas em todo o mundo.

Junior Rostirola é casado com Michelle e pai de João Pedro e Isabella. Ele é Pastor Sênior da Igreja Reviver com sede na cidade de Itajaí – SC, lidera uma comunidade cristã socialmente relevante, com extensão no Haiti. Bacharel em Teologia e pós-graduado em Teologia Bíblica. Junior é também autor do livro Encontrei um Pai, que conta sua história de superação e leva o leitor a uma jornada em busca da sua verdadeira identidade.

Durante o evento, os livros da série Café com Deus Pai e os novos lançamentos estarão disponíveis no local.

Agende-se

Data: hoje, 23

Horário: 19h30, com a ministração às 20h

Local: Catedral do Amor – Paz Church Santarém - Rua Dr. Anísio Chaves, 1415 – Aeroporto Velho, Santarém (PA)