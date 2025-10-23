Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Criação de aparelhagem, álbuns e turnês de artistas do Pará são contemplados em edital

Na curadoria, a cantora paraense Raidol analisou os projetos inscritos do Pará, esteve entre os curadores.

O Liberal
fonte

Iaguara, a Fera Felina, criado em 2021 pela DJ Nat/Esquema, é um movimento de valorização cultural (Divulgação)

Entre os 20 projetos selecionados pelo Edital Natura Musical 25|26, paraenses foram contemplados entre quase 3 mil inscritos de todo o país. Com projetos de criação de aparelhagem, lançamento de álbum e turnê, os artistas do Pará foram selecionados por meio da curadoria de 10 profissionais do mercado da economia criativa, entre jornalistas, produtores e músicos. Na edição 25|26, participaram da rodada de avaliações individuais e coletivas diversos jornalistas, produtores e músicos nacionais. A cantora Raidol, do Pará, esteve entre os curadores, assim como a cantora Takai, vocalista da banda Pato Fu.

“Aprendi muito nesse processo de curadoria. A troca foi essencial neste período em que ficamos imersos debatendo as propostas. Individualmente, já tinha escolhido alguns artistas e muitas vezes mudei de ideia com o depoimento de outros curadores que conheciam um pouco mais da cena ou do artista em questão. Não houve individualismos; o time todo estava ali a favor desse projeto maior que é o Natura Musical”, pontua Takai.

VEJA MAIS

image Natura renova parceria com o Círio e aposta em experiências sensoriais
Marca reforça presença no Círio 2025 com ações de bem-estar, beleza e cuidado durante a festa em Belém

[[(standard.Article) Natura celebra acordo com Grupo PDC para venda de negócios da Avon CARD]]

Espaço cultural Casa Apoena, em Belém, é a nova parceira da Natura
O lançamento da parceria ocorreu no último domingo de agosto e agora deve potencializar a cultura e os artistas regionais

O álbum e a turnê das Suraras do Tapajós, criados em Alter do Chão, distrito de Santarém, foram escolhidos no edital nacional. O grupo, idealizado por mulheres indígenas do Tapajós, utiliza a música como identidade e preservação cultural. Elas estão no circuito musical contemporâneo e já tocaram em importantes festivais como o Coala Festival e a Virada Cultural Amazônia de Pé. O projeto prevê a gravação de um álbum, duas apresentações e um mini documentário audiovisual.
Já no edital do Pará, três projetos foram contemplados: Aíla (álbum e turnê), Baile do Mestre Cupijó (álbum e turnê) e Iaguara, a Fera Felina (programação).

Aíla tem uma carreira marcada por apresentações em grandes festivais do Brasil e do mundo — como o Coala Festival (SP), Rock in Rio (RJ) e Central Park (EUA). Ela prevê para este projeto a gravação de seu terceiro álbum, acompanhado de turnê.

O Baile do Mestre Cupijó é formado por 10 jovens músicos paraenses que celebram e reinventam o legado do Mestre Cupijó, ícone da música do Baixo Tocantins. O projeto prevê a gravação de um disco com 10 faixas autorais que fundem ritmos amazônicos tradicionais com estéticas contemporâneas, como tecnobrega e eletrônica popular da Amazônia. O Baile do Mestre Cupijó já esteve presente em festivais nacionais e regionais, e a banda integra tradição e inovação, conectando novas gerações à música amazônica com uma equipe diversa e práticas sustentáveis.

Já o Iaguara, a Fera Felina, é um movimento cultural criado em 2021 pela DJ Nat/Esquema, da META/ESQUEMA. O projeto valoriza o vinil, fortalece a cena artística do Pará e conecta Belém à curadoria musical nacional, reunindo DJs locais e convidados. Iaguara, a Fera Felina, propõe criar uma aparelhagem sonora amazônica feminina, inspirada nas tradicionais estruturas do Pará, com foco no tecnobrega, diversidade de gênero e territorialidade.

Além dos citados, o edital patrocinará artistas e coletivos que representam o cenário nacional de forma geral, incluindo diversas regiões do país e múltiplas sonoridades, como samba, bossa nova, reggae, brega, pop, R&B, soul, carimbó, MPB, coco, maracatu e muito mais.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Criação de aparelhagem, álbuns e turnês de artistas do Pará são contemplados em edital

Na curadoria, a cantora paraense Raidol analisou os projetos inscritos do Pará, esteve entre os curadores.

23.10.25 8h00

ENCONTRO

Santarém recebe Junior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus pai

O Pastor Sênior já vendeu mais de 10 milhões de exemplares de vários volumes do livro

22.10.25 14h28

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

FAMOSOS

Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

21.10.25 20h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA

Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia

Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém

23.10.25 9h05

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

23.10.25 9h00

SORTEIO

Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos

Veja como participar e tentar um par de ingressos para o festival que terá Anitta, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay

23.10.25 8h00

COMÉDIA E REFLEXÃO

Com humor ácido, Tiago Santineli retorna a Belém com espetáculo com novo solo, ‘Anticristo’

Comediante brasiliense mistura críticas sociais e experiências pessoais em nova apresentação

23.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda