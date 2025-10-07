Natura renova parceria com o Círio e aposta em experiências sensoriais

Faltando poucos dias para o Círio de Nazaré 2025, a Natura confirma sua presença mais uma vez na maior manifestação de fé do povo paraense. A marca renova o apoio ao evento com experiências voltadas ao bem-estar, à cultura e ao cuidado com as pessoas, em diferentes pontos da programação em Belém.

Entre as iniciativas, estão o patrocínio à Varanda de Nazaré, espaço idealizado pela cantora Fafá de Belém, ao Arrastão do Círio, cortejo que mistura dança, música e teatro, e o apoio à Casa de Plácido, voltado ao acolhimento dos romeiros que chegam à capital.

“O Círio é um momento de profunda conexão com a cultura, a arte e a força da Amazônia. Para a Natura, é uma oportunidade de reafirmar o compromisso com o cuidado com as pessoas e com a biodiversidade”, afirmou Julia Ceschin, head da marca Natura e Marketing Estratégico Brasil.

Bem-estar para os romeiros e o público do Círio

Na Casa de Plácido, a Natura vai oferecer produtos da linha Ekos Andiroba, como hidratantes e fluido de massagem com ação relaxante. O objetivo é proporcionar conforto e aliviar o cansaço muscular dos romeiros que visitam o espaço de acolhimento ao lado da Basílica de Nazaré.

No Arrastão do Círio, realizado pelo Arraial do Pavulagem, a marca distribuirá amostras da Polpa Hidratante Ekos Andiroba, além de produtos com proteção solar da linha Natura Solar e brindes sustentáveis. A ação busca promover o bem-estar e a valorização da identidade amazônica durante o cortejo.

“Esse patrocínio é um reconhecimento importante do nosso trabalho em Belém e da cultura amazônica. É uma honra somar forças com a Natura para valorizar essa tradição”, destacou Júnior Soares, músico e líder do Arraial do Pavulagem.

Experiências sensoriais na Varanda de Nazaré

Durante o final de semana do Círio, nos dias 11 e 12 de outubro, a marca estará presente na Varanda de Nazaré, com o Espaço Ekos, dedicado a massagens de pés e mãos e experimentação de produtos da linha Andiroba.

Os visitantes também poderão retocar a maquiagem com produtos das linhas Natura Una e Faces, e conhecer a mesa sensorial com fragrâncias Ekos Ryos, que proporciona uma imersão nos aromas inspirados nos rios amazônicos.

Presença em diferentes momentos da festa

Romaria Fluvial – Fafá de Belém recebe convidados no barco da Varanda para acompanhar o Círio nas águas da Baía do Guajará, no sábado (11), das 6h às 12h;

– Fafá de Belém recebe convidados no barco da Varanda para acompanhar o Círio nas águas da Baía do Guajará, no sábado (11), das 6h às 12h; Arrastão do Círio – Cortejo e show conduzidos pelo Arraial do Pavulagem, das 9h às 14h30 do sábado (11);

– Cortejo e show conduzidos pelo Arraial do Pavulagem, das 9h às 14h30 do sábado (11); Varanda (Trasladação) – A marca estará presente na noite de sábado (11), quando os romeiros acompanham a procissão noturna;

– A marca estará presente na noite de sábado (11), quando os romeiros acompanham a procissão noturna; Varanda (Círio) – No domingo (12), convidados retornam ao espaço durante a grande procissão, que reúne cerca de 2,5 milhões de pessoas nas ruas de Belém.

Compromisso com a Amazônia

Com mais de 25 anos de atuação na região amazônica, a Natura mantém parcerias com comunidades extrativistas e incentiva o uso sustentável dos bioativos da sociobiodiversidade. A empresa atua em 14 países da América Latina e gera benefícios para milhares de famílias, contribuindo para a conservação de 2,2 milhões de hectares de floresta.