Natura anuncia parcerias para o Círio 2025; um dos destaques é o apoio à Casa de Plácido

Como forma de reforçar o compromisso com a cultura amazônica, a Natura, pelo segundo ano consecutivo, anuncia parcerias para as celebrações do Círio de Nazaré 2025. A marca será patrocinadora oficial da Varanda de Nazaré, espaço idealizado pela cantora Fafá de Belém, do Arrastão do Pavulagem, cortejo que une dança, teatro e música, além do apoio a Casa de Plácido, por meio de ações de bem estar para acolhimento dos peregrinos.

A marca irá oferecer um momento de conforto e cuidado para o público participante do Círio. Na Casa de Plácido, espaço de acolhimento localizado no subsolo do Centro Social de Nazaré, haverá massagem e lavagem de pés para os peregrinos. Para o vice-presidente de negócios da Natura, Agenor Leão, a presença na festividade reforça o compromisso da marca com a cultura amazônica, em um ano considerado crucial para a região pela realização da COP 30.

“As iniciativas se alinham à meta da Natura de se tornar uma empresa 100% regenerativa até 2050, gerando impacto positivo nas dimensões ambiental, social, econômica e também cultural”, pontua o vice-presidente de negócios da Natura.

Presença em momentos emblemáticos

A Natura estará presente na Trasladação e na Romaria Fluvial, em parceria com a Varanda de Nazaré, que oferece uma programação completa e exclusiva para convidados. "A parceria com a Natura é um reconhecimento valioso ao trabalho que realizamos há tantos anos e dá a devida importância às pessoas e à cultura do Pará, em um momento tão importante e cheio de simbolismo como o Círio de Nazaré”, afirma Fafá de Belém.

Além disso, a Natura também apoia o Arrastão do Pavulagem, um cortejo cultural que mobiliza milhares de pessoas. Outro destaque é a parceria com a Casa de Plácido, espaço de acolhimento social ligado à Basílica Santuário, que recebe peregrinos durante o período da festividade, reforçando o compromisso da marca com a solidariedade e o cuidado coletivo.

As ativações de Natura Ekos estarão disponíveis durante a Trasladação, procissão noturna que antecede o Círio, e também no domingo pela manhã, dia do evento principal. A Natura ainda se junta à celebração na Romaria Fluvial, quando Fafá recebe convidados no barco da Varanda e no Arrastão do Pavulagem, cortejo que une dança, teatro e música no sábado anterior ao Círio.

Julia Ceschin, head de vivências de marca Natura e Fafá de Belém. (Foto: Divulgação)

“A Natura há mais de vinte anos valoriza a potência da Amazônia, tanto em relação à sabedoria ancestral, aos bioativos da floresta e claro, à riqueza cultural. Para nós estar pelo segundo ano consecutivo no Círio de Nazaré, essa manifestação cultural tão genuína e popular é um privilégio e uma grande responsabilidade, que sem dúvida agrega positivamente ao legado da Natura e enriquece a nossa contribuição com a identidade brasileira”, pontua Julia Ceschin, head de vivências de marca Natura.

Pioneira no uso de cosméticos bioativos

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira líder em beleza e cuidados pessoais na América Latina. Por 11 anos consecutivos é a companhia de melhor reputação do Brasil e mais responsável em ESG pelo ranking Merco. Há mais de 25 anos, por meio do relacionamento com comunidades extrativistas na Amazônia, a Natura foi pioneira no uso cosmético de bioativos da sociobiodiversidade brasileira.

Hoje, essa atuação gera benefícios para milhares de famílias e contribui para conservar 2,2 milhões de hectares de floresta. A Natura foi a primeira companhia de capital aberto a receber, em 2014, a certificação de Empresa B pelo B Lab, organização que reconhece globalmente negócios que combinam a geração de lucro ao impacto socioambiental positivo.

Com operações em 14 países na América Latina, os produtos da marca podem ser adquiridos através das mais de 3 milhões de consultoras na região, via e-commerce, aplicativo Natura, ou nas mais de mil lojas. Para mais informações, visite www.natura.com.br ou acesse os perfis da empresa nas redes sociais: LinkedIn, Facebook e Instagram.