Natura pausa venda de cosméticos por um dia; entenda o motivo

Uma loja da marca exibe na vitrine a frase “Hoje, a Natura não vai vender cosméticos”

O Liberal
fonte

Das 10h às 20h, a loja venderá apenas bolsas, cadernos, garrafas e utensílios ilustrados por Lezio Lopes (Foto/Divulgação)

A Natura interrompe nesta terça-feira (7) a venda de cosméticos em sua loja conceito da rua Oscar Freire, em São Paulo, para promover a linha Crer Para Ver, criada há 30 anos com foco no financiamento de iniciativas voltadas à educação pública no país.

Durante todo o dia, das 10h às 20h, apenas produtos da linha estarão disponíveis — entre eles, bolsas, cadernos, garrafas e utensílios de cozinha com ilustrações do artista Lezio Lopes. A vitrine da loja exibe a frase “Hoje, a Natura não vai vender cosméticos”, chamando a atenção para a proposta da ação, que destina 100% do lucro das vendas a projetos educacionais.

De acordo com o Instituto Natura, a Crer Para Ver já arrecadou mais de R$ 610 milhões desde sua criação, beneficiando cerca de 20 milhões de pessoas. Só em 2024, o valor destinado à educação foi de aproximadamente R$ 40 milhões, alcançando 4,1 milhões de alunos em mais de 6 mil escolas.

A iniciativa, desenvolvida pela Africa Creative, inclui cobertura nas redes sociais da marca e a participação de influenciadores e veículos de imprensa. 

