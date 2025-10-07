Calcinha Preta abre vendas para gravação de audiovisual em Belém, no Mangueirão

A banda Calcinha Preta abre nesta terça-feira (7), às 12h, as vendas de ingressos para a gravação de seu novo DVD em Belém, que acontecerá no dia 6 de dezembro de 2025, no Mangueirão.

O grupo promete um espetáculo grandioso, repleto de emoção e nostalgia, para celebrar sua trajetória e o carinho do público paraense. Segundo a organização do evento, os fãs podem se preparar para viver uma experiência única e mágica, marcada por grandes sucessos e momentos especiais no palco.

Forte ligação com o Pará

A Calcinha Preta mantém uma relação especial com o estado. Em16 de abril de 2005, Belém recebeu a gravação do segundo DVD da banda, "Mágica", diante de mais de 80 mil pessoas na Arena Yamada. O espetáculo contou com efeitos especiais, cenários grandiosos e até números de ilusionismo, com participação do mágico Issao Imamura.