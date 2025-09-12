Espaço cultural Casa Apoena, em Belém, é a nova parceira da Natura

Programação musical, gastronomia paraense e um cardápio de drinks regionais formam o cartão postal do Espaço Cultural Casa Apoena, na Cidade Velha, em Belém. Devido a essas características, a Natura, conhecida por patrocinar diversos projetos culturais em todo o Brasil, formalizou no último domingo de agosto (31) uma nova parceria com o espaço cultural paraense. A iniciativa marca o aumento do apoio da empresa na região amazônica ao mesmo tempo que busca valorizar a cultura e a diversidade local.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Grupo Liberal, Ana Paula Guerreiro, sócia-administradora da Casa Apoena, explicou como surgiu a parceria. “A parceria com a Natura teve início em 2024, durante o 3º Festival Apoena – A Música da Floresta, que contou com mais de 20 atrações em cinco noites de celebração. A partir dessa experiência, passamos a dialogar sobre como poderíamos ampliar essa conexão em prol da música e da cultura da Amazônia. Dessa reflexão nasceu a ideia do patrocínio à Casa Apoena, uma extensão do Espaço Cultural Apoena no centro histórico de Belém, criada com a proposta de apresentar a diversidade cultural da Amazônia paraense em sua pluralidade de sons e expressões. É o encontro perfeito: de um lado a Natura, que por meio do Natura Musical apoia artistas de todo o Brasil, em especial da região Norte; e de outro, a Casa Apoena, que abre espaço para que esses artistas se apresentem e se conectem com a cena cultural de Belém”, contou Ana.

Com a proposta de se transformar em uma empresa 100% regenerativa até 2050, a Natura integra o espaço ao conjunto de ações culturais na capital paraense. O lançamento da parceria contou com a presença de mais de 50 jornalistas e influenciadores de todo o Brasil, além da apresentação de Layse & Os Sinceros, e a discotecagem do DJ Raul Bentes. “Foi uma noite especial, uma ocasião em que foi anunciado o patrocínio à Casa e o compromisso da Natura de se tornar uma marca 100% regenerativa até 2050. A ideia agora é seguir com a realização das 'Noites Natura', programações ao longo do ano com curadoria compartilhada entre a Natura Musical e a Casa Apoena, trazendo artistas de diferentes vertentes da música amazônica”, explicou a sócia-administradora da Casa Apoena.

Desde 1969 a Natura é uma empresa do setor de beleza e cuidados pessoais presente em 14 países da América Latina. Há mais de 25 anos mantém parceria com comunidades extrativistas da Amazônia, utilizando bioativos da sociobiodiversidade brasileira. Essa atuação beneficia milhares de famílias e está vinculada à conservação de 2,2 milhões de hectares de floresta. Em 2014, a companhia tornou-se a primeira de capital aberto a conquistar a certificação de Empresa B, concedida pelo B Lab, que reconhece negócios capazes de unir geração de lucro e impacto socioambiental positivo.

Sobre a parceria entre a Casa Apoena e a Natura, Ana Paula explica que essa união deve ajudar a fortalecer ainda mais a cultura e os artistas regionais. “A união de duas marcas da grandeza do Apoena e da Natura potencializa a valorização de artistas brasileiros, em especial da Amazônia. Juntas, podemos fortalecer a cena cultural, ampliar a visibilidade dos nossos artistas e reafirmar o papel da música como elemento central de identidade, resistência e regeneração cultural da região”, finalizou ela.