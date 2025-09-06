Capa Jornal Amazônia
Cantor Adilson Alcântara celebra a amizade em show de aniversário em Belém

Ele vai estar no palco com uma turma de amigos musicais na Casa Apoena, no bairro histórico da Cidade Velha, neste sábado (6), a partir das 21h

Eduardo Rocha
Cantor e compositor paraense Adilson Alcântara faz show de aniversário em Belém neste sábado (6) (Foto: Walda Marques)

Para celebrar o aniversário, nada melhor que ter ao lado amigos cantando e fazendo a festa. Por isso, o cantor e compositor paraense Adilson Alcântara vai comemorar seus 56 anos de idade com um show de aniversário com uma turma de amigos musicais. Será a partir das 21h deste sábado (6) na Casa Apoena, na rua São Boaventura, 171, no bairro da Cidade Velha, em Belém. 

Esse anfitrião receberá como convidados Iara Mê, Ronaldo Silva, Nilson Chaves, Allan Carvalho, Eduardo do Norte, Melina Fôro, Flávia dos Anjos, Nean Galuccio, Aila, Pedrinho Callado, Eloi Iglesias, Eduardo Sanveira, Roguesi, Andréa Pinheiro, Mahrco Monteiro, Zé Diogo, Aninha Odalisca e Ronaldo Costa.

"Esses convidados do meu show são pessoas que eu conquistei durante minha trajetória, e é um prazer recebê-los nessa confraternização musical", destaca Adilson Alcântara. Adilson nasceu na Cidade de Vigia e, nascido em 1969, completa agora 56 anos de idade. Ele considera uma honra trabalhar no que ama, ou seja, a música. Adilson não consegue nem imaginar uma pessoa viver sem amigos. "Viver sem amigos, nem imagino como pode ser ruim. Só sei que eu, com tantos, me sinto muito feliz", pondera.

Esse cantor e compositor surgiu no bairro da Terra Firme, na periferia de Belém. "Eu fiquei encantado com a música que tocava na igreja da Paróquia São Domingos de Gusmão. Foi essa paróquia que me deu a oportunidade de poder tocar um instrumento e cantar. Além dos festivais de músicas que existiam na paróquia na época, lembro que eu concorri com uma música que eu cantei junto com uma cantora já consagrada na Europa, que é a Adriane Queiroz", pontua Adilson.

No comecinho dos anos 1990, Adilson Alcântara iniciou a carreira dele e não parou mais. Chegou a gravar quatro CDs. "Eu estou começando a produzir um álbum só com canções de compositores vigienses. Esse projeto já está em desenvolvimento e deverá ganahr impulso a partir de dezembro. O nome será 'Sonoras Amazônicas - o Som da Vigilenga' ", anuncia Adilson. Além de sua agenda de apresentações como cantor em Belém, apresentando-se em diversos espaços da cidade, Adilson tem trabalhos paralelos como comediante, ou seja, abraçado por vários públicos.

No show, cada amigo musical de Adilson Alcântara vai cantar uma música com ele e, em seguida, levará uma canção à escolha. "Sempre é uma surpresa, porque a gente nunca sabe o que o meu convidado vai oferecer para a plateia", diz Adilson. A banda base do show reúne Quiure na guitarra, Jade Goes na bateria, Eraldo Costa no contrabaixo e Adilson no violão e guitarra.

E para fechar a confraternização, os participantes desse show de aniversário vão todos cantar o "Parabéns pra Você", com direito a um bolo especial. Claro que muito bem acompanhados pela plateia. 

Serviço
'Show de Aniversário'
com o cantor e compositor Adilson Alcântara
No dia 6 de setembro de 2025
A partir das 21h
Na Casa Apoena, na rua São Boaventura, 171,
no bairro Cidade Velha, em Belém (PA)
Ingressos: na bilheteria da Casa e no Sympla:
https://www.sympla.com.br/evento/show-aniversario-adilson-alcantara/3075318

 


 

