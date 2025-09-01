Natura amplia investimentos na região Norte e patrocina espaço cultural em Belém

A Natura anunciou no último domingo (31) o patrocínio à Casa Apoena, em Belém que, há nove anos, realiza programação musical, oferece gastronomia amazônica e um cardápio de drinks regionais. A iniciativa amplia o apoio cultural da empresa na região amazônica.

O anúncio ocorre no ano em que a Natura Musical completa 20 anos. Desde a criação da plataforma, já foram patrocinados mais de 600 projetos culturais no Brasil, cerca de 100 deles na região Norte. O investimento no Norte ultrapassa R$ 14 milhões e contemplou festivais e artistas como Dona Onete, Nazaré Pereira e Mestre Pinduca.

A parceria com a Casa Apoena integra o conjunto de ações culturais da Natura na capital paraense. Em 2024, a empresa também apoia o Arrastão do Pavulagem e a Varanda da Nazaré, durante o Círio de Nazaré.

Segundo a companhia, o patrocínio está alinhado à meta de se tornar uma empresa 100% regenerativa até 2050, com foco em dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais. A Head da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil, Julia Ceschin, afirmou que a parceria com o espaço cultural representa um marco para a empresa.

“Para nós, a parceria da marca com a Casa Apoena é mais do que um investimento, é um marco que materializa o nosso compromisso com a cultura paraense. Nós acreditamos que estar presente em um espaço cultural que valoriza a produção autoral e a diversidade das raízes amazônicas agrega ao legado da Natura e enriquece a nossa contribuição à identidade brasileira”, disse.

Anderson Moura, sócio-administrador do espaço, destacou que o apoio é um reconhecimento ao trabalho realizado pelo espaço ao longo de quase uma década. Ele afirmou que a iniciativa reforça a importância da cena cultural paraense. “Para a Casa Apoena, esse patrocínio é um reconhecimento ao trabalho que realizamos em Belém e dá a devida importância à cena cultural da Amazônia paraense”, declarou.

Moura acrescentou que a Natura já havia participado de atividades ligadas ao espaço, como o “Festival Apoena - A Música da Floresta”. Ele ressaltou que a aproximação agora será mais constante. “A partir de agora, vamos estar mais perto de maneira contínua, o que vai nos ajudar a fortalecer artistas locais, dar visibilidade à produção autoral e ampliar o alcance da nossa programação”, afirmou.

Sobre a Natura

Criada em 1969, a Natura é uma empresa do setor de beleza e cuidados pessoais presente em 14 países da América Latina. Há mais de 25 anos mantém parceria com comunidades extrativistas da Amazônia, utilizando bioativos da socio biodiversidade brasileira. Essa atuação beneficia milhares de famílias e está vinculada à conservação de 2,2 milhões de hectares de floresta.

Em 2014, a companhia tornou-se a primeira de capital aberto a conquistar a certificação de Empresa B, concedida pelo B Lab, que reconhece negócios capazes de unir geração de lucro e impacto socioambiental positivo. Atualmente, os produtos da marca podem ser adquiridos por consultoras, no comércio eletrônico, pelo aplicativo ou em lojas físicas.