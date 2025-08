Gigante dos cosméticos reforça elo com a Amazônia e lança nova linha em Belém

A marca de cosméticos Natura realiza nesta quarta-feira (6/8) o lançamento oficial de sua nova linha de perfumes no Mercado de São Brás, em Belém. Com fragrâncias inspiradas na biodiversidade amazônica, a coleção Ekos Raiz, Pedra e Alma aposta na perfumaria de nicho e promete uma "experiência olfativa exclusiva" com ingredientes originários da floresta.

O evento, fechado para convidados, marca a primeira celebração privada realizada no espaço recém-revitalizado e contará com a presença de personalidades como a paraense Alane Dias, a influenciadora Isabelle Nogueira e a atriz Vitória Strada, embaixadoras da marca. Além do lançamento, a Natura promove uma press trip com influenciadores de diversas partes do Brasil, que participarão de uma imersão na cultura e nos aromas da região.

VEJA MAIS

As três fragrâncias da nova coleção "Eau de Parfum" foram desenvolvidas a partir de óleos essenciais e bioingredientes amazônicos, extraídos de forma sustentável e com respeito aos saberes ancestrais das comunidades locais.

Novas fragrâncias

Ekos Pedra: amadeirada aromática, com notas minerais e resina de breu;

Ekos Raiz: floral verde amadeirada, com priprioca e notas frescas e florais;

Ekos Alma: amadeirada com notas de cumaru, copaíba, breu e priprioca.

Natura lança linha de perfumes inspirada na Amazônia: Ekos Raiz, Pedra e Alma. (Divulgação/Natura)

Segundo a marca, os novos perfumes simbolizam o aprofundamento da Natura na perfumaria autoral brasileira, destacando a riqueza e a diversidade da floresta amazônica em criações sofisticadas. "As novas fragrâncias da linha celebram a essência, a complexidade e a beleza da floresta de uma forma profunda e sofisticada", afirma Ana Mazzilli, head de Marketing de Cuidados Pessoais da Natura no Brasil.

A perfumista exclusiva da empresa, Veronica Kato, também destaca a exclusividade dos ingredientes utilizados. "Inspirados na essência originária amazônica, criamos perfumes com óleos essenciais aromáticos raros da Amazônia, ancestralmente usados na perfumação, para enaltecer e celebrar a floresta", explica.