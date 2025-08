Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Morreu na noite desta terça-feira (5), aos 100 anos, o pastor Firmino da Anunciação Gouveia, uma das figuras mais emblemáticas da história da Assembleia de Deus em Belém. Reconhecido como o sétimo líder da igreja-mãe, Firmino atuou por décadas como pastor e missionário, deixando um legado profundamente marcado pela fé, humildade e serviço à comunidade evangélica.

A confirmação da morte foi feita pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Belém. “Hoje, às 20h15, nos despedimos do nosso querido Pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que partiu para a eternidade aos 100 anos de idade, deixando um legado inestimável de fé, humildade e serviço ao Reino de Deus”, diz a publicação.

Em outra mensagem, o perfil da igreja prestou homenagem à trajetória do líder. “Homem de oração, servo dedicado e referência para gerações de obreiros, o Pastor Firmino foi uma coluna na Assembleia de Deus em Belém do Pará e em todo o Brasil. Sua vida foi marcada pela firmeza na Palavra, amor incondicional por Jesus e zelo pela igreja do Senhor”, afirmou a igreja.

A publicação também expressou a dor da despedida e o consolo da fé. “Seu exemplo continuará ecoando em nossos púlpitos, em nossas famílias e em nossas vidas. Hoje a terra chora, mas o céu se alegra com a chegada de um campeão da fé”, declarou a instituição. “Nossos sentimentos à família, amigos e à grande família assembleiana que o admira e ama. Que o Espírito Santo, Consolador, nos fortaleça com a esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. Descanse em paz, Pastor Firmino. A sua vida honrou o nome de Jesus”, completou a homenagem.

Ainda nesta terça, uma publicação no perfil oficial do pastor destacou sua serenidade diante da morte: “Sabia que os anjos estavam aguardando seu chamado”, dizia o post.

Trajetória de fé

Firmino Gouveia nasceu em 21 de março de 1925, na cidade de Covilhã, Comarca de Coimbra, em Portugal. Chegou ao Brasil ainda criança, aos três anos de idade. Aos 19 anos, teve uma experiência pessoal com Cristo que deu início à sua caminhada como líder religioso.

Ao longo da vida, dedicou-se intensamente à evangelização, ao ensino da fé pentecostal e à missão da Assembleia de Deus no Pará. Presidiu por 15 anos a Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Pará (Comiadepa) e também assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Belém, contribuindo para a expansão e consolidação da denominação no Estado.

Reconhecimentos

Em março deste ano, por ocasião de seu centenário, Firmino foi homenageado com a mais alta honraria concedida pelo Governo do Pará: a Comenda da Ordem do Mérito do Grão-Pará, no grau de Grande Oficial. A cerimônia ocorreu no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém, com a presença do governador Helder Barbalho.

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) também prestou homenagem ao líder religioso com uma sessão solene em sua homenagem, realizada no auditório João Batista. A cerimônia foi proposta pelo deputado estadual Josué Paiva (Republicanos) e contou com a participação dos pastores Adjalma Costa da Conceição, Firmino Neto, Ezequias Melo, Odalvo Santos (diretor executivo da Boas Novas) e do filho do homenageado, Benedito Júnior.