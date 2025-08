Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

O Museu do Círio é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro Cidade Velha, ele atrai moradores e turistas que buscam cultura e memória da maior festa religiosa do Pará. No local, é possível encontrar exposições permanentes e temporárias, acervo de arte sacra, ex-votos, mantos, miniaturas, objetos simbólicos e representações da fé popular.

Onde fica o Museu do Círio?

O Museu do Círio está situado na Rua Padre Champagnat, no bairro Cidade Velha, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos, além de fazer parte do complexo turístico e histórico do Feliz Lusitânia.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão exposições que abordam a fé, a religiosidade e as manifestações culturais do povo paraense, com acervo que inclui mantos usados na procissão, brinquedos de miriti, fotografias históricas, arte sacra e experiências imersivas como a mostra “Círio de Sensações”. É um espaço bastante visitado por turistas, estudantes, famílias e devotos, principalmente aos finais de semana e durante o mês de outubro, quando ocorre o Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa da região.

VEJA MAIS

Dias e horários de funcionamento

O museu funciona da seguinte forma:

Terça a sexta-feira: das 9h às 17h

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h

Vale notar que, em períodos especiais — especialmente durante o Círio de Nazaré (mês de outubro) — os horários podem ser ajustados.

O museu permanece fechado às segundas-feiras.

Como chegar de ônibus ao Museu do Círio

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Museu do Círio. Abaixo, listamos algumas das principais:

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[227] Sacramenta - Humaitá

[229] Pedreira - Condor

[308] UFPA - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)

[315] UFPA - Centro Histórico

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)

[417] UFPA/Alcindo Cacela - José Malcher

[422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[446] João Paulo II - Ver-O-Peso

[548] Marambaia - Ver-O-Peso

[631] Marex - Ver-O-Peso

[632] Marex - Felipe Patroni

[912] Castanheira - Pátio Belém

[916] Águas Lindas - Ver-O-Peso (Olga Benário)

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)