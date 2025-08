Dia dos Pais: confira 5 dicas de presentes regionais para presentear o seu pai

O Dia dos Pais está chegando e se você ainda não teve tempo de comprar um presente para a sua figura paterna, que tal dar a ele algum mimo regional que exala a cultura amazônica? A cultura do Pará, especificamente, é carregada de símbolos e muitos objetos artísticos que impressionam não apenas os turistas que visitam a região, mas também os próprios conhecedores e residentes da Amazônia.

Kits, camisas, canecas, objetos decorativos e fragrâncias naturais sempre fogem do óbvio ao colocar uma pitada de regionalismo. E foi pensando no cenário comemorativo do próximo domingo (10), quando muitos desfrutarão da data para aproveitar o Dia dos Pais, que a Redação Integrada de O Liberal preparou 5 dicas de presentes regionais para dar a seu pai paraense. Confira quais são eles!

Veja 5 dicas de presentes regionais para seu pai:

Camisa de time

Se você tem em casa uma figura paterna apaixonada pelo futebol paraense, com certeza ele vai amar receber de presente uma camisa de seu time favorito: do Remo, Paysandu. Tuna Luso, Águia de Marabá, São Francisco (Santarém) ou outros. Tente escolher uma que mais se assemelhe ao estilo de seu pai nas lojas oficiais dos clubes.

Kit de chocolates regionais

Agora, se ele gostar mais de ganhar mimos para consumir na hora, aposte em kits de doces para adoçar a vida de seu pai. A loja Soly Chocolates é uma ótima opção para presentear ele com sabores únicos, artesanais e com embalagens personalizadas.

Canecas personalizadas

Outra dica paraense seria encomendar uma caneca com figuras, estampas e dizeres regionais para presentear a sua figura paterna. Em Belém, a loja de personalizados Põe na Caneca é uma ótima escolha para aqueles que ainda não decidiram qual será o presente de “Dia dos Pais”.

Perfumes e fragrâncias paraenses

Como o território amazônico é rico em ervas e cheiros diversificados, um presente clássico para o seu pai poderia ser um perfume ou fragrância paraense que exale o aroma de priprioca, patchouli ou outro que o seu pai mais aprecie no dia a dia. Na produção dessas essências, a Natura e a Granado são uma excelente alternativa, porque costumam utilizar algumas plantas conhecidas da Amazônia. Mas, pode optar também por comprar na Orium e na Chamma da Amazônia, duas marcas regionais que também produzem perfumes de qualidade.

Itens decorativos de cerâmica

Se o seu pai ama artesanato ou qualquer objeto que remeta às particularidades da Região Amazônica, aposte em itens decorativos de cerâmica. Você consegue encontrá-los na loja de Cerâmica da Família Sant’ana, que tem sua produção localizada em Icoaraci e, ainda por cima, também pode ajudar os artistas locais. Além deles, no Ver-o-Peso há uma área dedicada para esse tipo de artesanato, onde podem ser encontrados vários tipos de objeto.

Produtos de cerâmica são uma excelente opção de presente (Arquivo O Liberal)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)