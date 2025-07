Chocolate: Conheça os benefícios e como consumir de forma saudável

O chocolate é um dos alimentos mais amados e consumidos do mundo. Não à toa, hoje (7), é comemorado o Dia Mundial do Chocolate, mas uma dúvida sempre paira pela cabeça dos "chocolótras": afinal, ele faz bem ou mal à saúde? A boa notícia é que, quando consumido com moderação e na versão correta, o chocolate pode, sim, trazer diversos benefícios para a saúde.

Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra como aproveitar o melhor do chocolate de forma saudável. Veja:

Quais são os benefícios do chocolate?

Segundo a nutricionista Simone Brito, o chocolate que possui diversos benefícios à saúde é o chocolate amargo (com pelo menos 70% de cacau). Ele contém maior concentração de flavonoides, antioxidantes naturais que auxiliam na prevenção de doenças e no equilíbrio do organismo.

1. Rico em antioxidantes

O chocolate amargo do tipo 70% é uma excelente fonte de polifenóis, flavonoides e catequinas, compostos antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem as células contra o envelhecimento precoce.

2. Melhora o humor e o bem-estar

O chocolate estimula a liberação de serotonina e dopamina, neurotransmissores relacionados ao prazer e à sensação de felicidade. Também contém teobromina e feniletilamina, que têm efeitos estimulantes e antidepressivos leves, o que faz ficarmos mais felizes após consumirmos.

3. Ajuda na saúde do coração

Estudos apontam que o consumo moderado de chocolate amargo pode reduzir a pressão arterial, melhorar a circulação sanguínea e diminuir o risco de doenças cardiovasculares.

4. Protege o cérebro

Segundo pesquisas, os flavonoides presentes no cacau também têm efeito neuroprotetor. Eles podem melhorar a memória, o foco e até ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.

5. Fonte de minerais importantes

O chocolate amargo contém minerais essenciais como ferro, magnésio, cobre, manganês e zinco, que participam de várias funções no organismo.

Como consumir chocolate de forma saudável?

Ainda de acordo com a nutricionista mesmo com todos os benefícios, o chocolate deve ser consumido com atenção. Veja algumas dicas para incluí-lo na sua rotina sem exageros:

Escolha o tipo certo

Prefira chocolates com alto teor de cacau (70% ou mais) e evite os que contêm grande quantidade de açúcar, leite ou gorduras hidrogenadas.

Moderação é essencial

De acordo com nutricionistas, o ideal é consumir cerca de 20 a 30g por dia, o que equivale a 2 a 3 quadradinhos de uma barra. Quantidades maiores podem levar ao consumo excessivo de calorias e açúcar.

Evite chocolates recheados e ao leite

Chocolates ao leite, branco e recheados geralmente têm menos cacau e mais açúcar e gordura. Esses tipos oferecem menos benefícios e mais riscos à saúde.

Combine com uma alimentação equilibrada

Inclua o chocolate como um mimo saudável dentro de uma dieta balanceada e rica em frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais.

Leia os rótulos

Fique atento aos ingredientes. O ideal é que o chocolate tenha poucos aditivos e o cacau como primeiro item da lista.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com.