Pará cria 5,5 mil empregos formais em junho e acumula mais de 25 mil no ano

O Pará gerou 5.501 empregos com carteira assinada no mês de junho de 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira (4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com o resultado, o estado acumula 25.426 novas vagas formais nos seis primeiros meses do ano.

Todos os cinco grandes setores da economia apresentaram saldo positivo em junho. O maior destaque foi a Construção, com a criação de 1.556 postos. Em seguida vêm os setores de Serviços (1.273), Indústria (1.191), Comércio (1.043) e Agropecuária (434).

O perfil dos contratados mostra predominância do sexo masculino, com 3.879 novas admissões. A maioria das vagas foi ocupada por pessoas com ensino médio completo (4.521) e por jovens entre 18 e 24 anos, que registraram saldo de 3.687 postos.

Entre os municípios, Belém liderou a geração de empregos formais no estado, com 1.204 novas vagas em junho. A capital paraense mantém um estoque de cerca de 306 mil vínculos formais ativos. Também se destacaram Parauapebas (818), Barcarena (349), Santarém (309) e Canaã dos Carajás (291).

Em nível nacional, o mercado de trabalho formal registrou saldo positivo de 166.621 vagas em junho, totalizando 1.222.591 empregos com carteira assinada criados no primeiro semestre de 2025. Todos os setores avaliados apresentaram crescimento. O estoque nacional de vínculos formais chegou a 48,4 milhões.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia