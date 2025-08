VÍDEO: homem que viralizou ao correr embriagado de chinelo surge treinando sóbrio e de tênis no Pará

Após viralizar nas redes sociais por participar de uma corrida de rua em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, visivelmente embriagado e usando apenas chinelos, o morador identificado como Isaque apareceu treinando sóbrio. Segundo a prefeitura do município, ele tem sido visto com frequência correndo pelas ruas da cidade, devidamente calçado com tênis e focado.

O episódio que o tornou famoso ocorreu no dia 27 de julho, durante uma prova de 8 km organizada por uma academia local. Mesmo sem estar inscrito oficialmente no evento, Isaque decidiu acompanhar os atletas e completou o percurso usando chinelos. O comportamento rendeu a ele, inclusive, uma medalha simbólica por sua participação.

VEJA MAIS

“Eu tinha bebido e, quando vi aquela multidão, pensei: vou correr pra tirar a ressaca”, contou Isaque em um vídeo postado por amigos em um perfil nas redes sociais criado especialmente para ele, já que o "atleta" não possui celular próprio.

Com toda a repercussão, a Prefeitura de Garrafão do Norte resolveu também entrar na corrente positiva. No último domingo (3/8), o perfil oficial do município publicou um vídeo em que Isaque aparece treinando pelas ruas da cidade, desta vez mais sóbrio, focado e com um par de tênis adequado para corrida.

"Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade. Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaac", escreveu a prefeitura.