Motoristas tentam driblar a Lei Seca com ‘coiotes’ e são flagrados pelo Detran em Salinópolis

Durante o último fim de semana, 2 e 3 de agosto, equipes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) flagraram uma nova tentativa de burlar a fiscalização da Lei Seca na rodovia PA-444, em Salinópolis, uma das principais rotas de acesso ao balneário do Atalaia, no litoral paraense. Segundo o Detran, motoristas alcoolizados passaram a utilizar o serviço de terceiros, conhecidos informalmente como "coiotes", que assumem a direção dos veículos apenas durante a travessia dos pontos de fiscalização.

A operação do fim de semana contou com apoio de drones e câmeras, que monitoravam discretamente a movimentação na via. O Detran informou que, em um dos flagrantes, uma condutora desceu do carro pouco antes da barreira, e um homem com camisa cor de vinho assumiu a direção. Após cruzarem a fiscalização, ele deixou o veículo, e a mulher voltou para o banco do motorista.

Em outro caso, um homem com calça jeans e camisa com detalhes pretos foi identificado realizando a mesma atividade e, segundo o Detran, entrou em outro carro logo após concluir a travessia, possivelmente para receber pelo serviço prestado.

Ambos conseguiram sair do local antes de serem identificados, mas a motorista foi abordada logo após. O teste do etilômetro indicou teor de 0,68mg/l de álcool no sangue. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia. O carro foi liberado somente após outro condutor habilitado passar pelo teste e comprovar que estava sóbrio.

Mais de 30 autuações

De acordo com o Detran, essa modalidade de infração tem sido monitorada ao longo da Operação Verão. Mais de 30 motoristas foram autuados após serem flagrados trocando de condutor antes das barreiras. Todos os casos seguem os critérios da legislação vigente.

A autarquia lembra que dirigir sob efeito de álcool pode resultar em multa de R$ 2.934,70, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por até 12 meses e, em casos mais graves, prisão com pena de seis meses a três anos.

“O cidadão precisa entender que a Lei Seca salva vidas. Tentar enganar a fiscalização é um ato irresponsável e criminoso. Nossa equipe está treinada, equipada e atenta. A tecnologia e a inteligência estão a serviço da vida”, afirma a diretora geral do Detran-PA, Renata Coelho.

Ainda segundo o Detran, as fiscalizações serão mantidas em todo o estado, com foco nos corredores de tráfego rumo aos principais balneários paraenses. A recomendação é clara: quem for dirigir, não deve consumir bebida alcoólica. "O Detran reforça que seguirá com operações em todo o Pará, especialmente nos principais corredores de tráfego em direção aos balneários paraenses. A recomendação é simples: se beber, não dirija. A vida — sua e dos outros — vale mais", ressaltou o coordenador de fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.