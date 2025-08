Jovens são resgatadas do mar em Salinópolis pelo Corpo de Bombeiros

Duas jovens de 16 anos foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), na tarde do último domingo (3/08), por volta das 17h30, em Salinópolis. Segundo vídeos que circulam nas redes sociais, uma das jovens estava há mais de uma hora sumida no mar. A ação eficaz dos bombeiros salvou as duas adolescentes do afogamento na Praia do Espadarte, em Salinas.

As jovens foram resgatadas pelas guarnições de guarda-vidas de resgate pré-hospitalar que foram acionadas imediatamente. A operação contou também com apoio essencial de um drone operacional e uma moto aquática (jet-ski), que permitiram a localização e aproximação das vítimas. Elas estavam a mais de 300 metros da arrebentação.

O Comitê de Governança de Salinópolis foi mobilizado pelo Comando do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM), ativando o protocolo de prontidão no Hospital Regional do município para receber as vítimas com agilidade. Ambas as adolescentes foram resgatadas com vida por meio da ação coordenada entre as equipes de segurança, saúde e defesa civil.