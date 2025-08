vídeo mostra carro de luxo invadindo casa de shows lotada na cidade velha, em belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, dirigindo um carro de luxo, invadiu uma casa de shows do bairro da Cidade Velha, em Belém, na madrugada de domingo (3). Ninguém ficou ferido com gravidade. O vídeo tem a duração de um minuto e 12 segundos.

Vídeos e relatos nas redes sociais mostram a confusão generalizada que ocorreu na conhecida casa de shows que estava lotada no momento do incidente. O suspeito é servidor da Polícia Civil e estaria lotado na corregedoria.

Ainda segundo testemunhas, o suspeito teria sido expulso da festa após ter assediado insistentemente uma mulher. Outros frequentadores intervieram. Foi quando ocorreu a briga. Ainda segundo essa versão inicial, o suspeito saiu da festa, pegou o veículo modelo SUV, de cor preta, e jogou o veículo contra os frequentadores da casa de shows.

Armada, a equipe de seguranças do local entrou em ação. Ainda conforme testemunhas, alguns tiros foram feitos para o alto. Após parar, o suspeito saiu do veículo sob a mira das armas dos seguranças. Frequentadores começaram a agredir o suspeito jogando garrafas e cadeiras no agressor.

O suspeito ficou ferido e foi atendido em um hospital particular de Belém. Em seguida, foi encaminhado para a Seccional de São Brás. O carro do suspeito ficou apreendido na seccional. A administração e os seguranças da casa de shows também estiveram naquela unidade policial para prestar depoimentos.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o suspeito foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado para atendimento médico. O veículo foi apreendido e o caso segue sob investigação pela Divisão de Crimes Funcionais (Decrif).

Nas redes sociais, o cantor Thiago Costa, que realizava o show na hora do ocorrido, se pronunciou lamentando a situação e informando que a casa de shows deu todo o suporte para as pessoas.

"O show que acabamos de fazer estava indo super bem, galera cantando e participando com com uma energia maravilhosa, mas infelizmente aconteceu uma briga. Uma briga bem tensa. Quero dizer e aproveitar para dizer que a casa tinha vários seguranças com estrutura maravilhosa, mas infelizmente aconteceu essa briga. O rapaz foi detido e graças a Deus ninguém mais se machucou. Essa briga foi bem tensa e acalorada, a gente torce para que não aconteça esse tipo de coisa, mas às vezes acontecem essas brigas, infelizmente", destacou.

Por meio de nota, a casa de shows Nabêra expressou "profundo repúdio a todo e qualquer tipo de violência". "Um indivíduo, visivelmente alterado após ter sido colocado para fora do recinto por nossa equipe foi até o seu veículo e dirigiu em direção a entrada da casa causando destruição e chegando até o público de forma agressiva e descontrolada", diz a nota.

O espaço declarou ainda que a situação foi rapidamente controlada pela equipe de seguranças da casa. A polícia foi imediatamente acionada, e o agressor foi detido. "Reforçamos que o Nabêra não compactua com qualquer forma de agressão, violência, importunação sexual e preza pela segurança, respeito e bem-estar de todos que frequentam nosso espaço. Prestamos o atendimento a todos que necessitaram e seguimos de prontidão", continua a nota.

"Informamos que não tivemos feridos, apenas algumas pessoas passaram mal e foram atendidas por nossa brigada e posteriormente pela equipe do Samu, seguimos colaborando com as investigações e permanecemos à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento", finaliza a nota.