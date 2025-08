Homem invade casa de shows com carro na madrugada de domingo (03), em Belém

Um homem invadiu com um carro de luxo uma casa de shows do bairro da Cidade Velha, em Belém, nesta madrugada de domingo (03/08). Ninguém teria ficado ferido com gravidade. Vídeos e relatos nas redes sociais mostram a confusão generalizada que ocorreu na conhecida casa de shows que estava lotada no momento do incidente.

Segundo testemunhas, o suspeito teria sido expulso da festa após ter assediado insistentemente uma mulher. Outros frequentadores interviram e teria ocorrido uma briga. O suspeito teria saído da festa, pegou o carro modelo SUV, de cor preta, e jogou o veículo contra os frequentadores da casa de shows.

A equipe de seguranças do local teria então intervido armada. Segundo testemunhas alguns tiros foram feitos para o alto. Após parar, o suspeito saiu do veículo sob a mira das armas dos seguranças. Frequentadores começaram a agredir o suspeito jogando garrafas e cadeiras no agressor.

O suspeito ficou ferido e foi atendido em um hospital particular de Belém. Em seguida, ele foi encaminhado para a seccional de São Brás, em Belém. O carro do suspeito ficou apreendido na delegacia. A administração e os seguranças da casa de shows também estiveram na delegacia para prestar depoimentos.

A redação integrada do Grupo Liberal está apurando o caso e aguarda nota da Polícia Civil.