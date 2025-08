Homem é morto com 6 golpes de faca no bairro do Fidélis, em Outeiro

Um homem, identificado como Paulo Vitor Lemos dos Reis, de acordo com as primeiras informações sobre o caso, foi morto a facadas na noite da sexta-feira (1º), por volta das 20h30, no bairro do Fidélis, próximo do rio Maguari, no Distrito de Outeiro. A vítima teria sido morta com seis golpes de arma branca na rua Manaus, após ter saído de casa, dizendo que retornaria rapidamente. Até o momento, permanece desconhecida a causa da morte de Paulo Vitor.

Segundo testemunhas, o homicídio teria ocorrido a partir de uma possível briga entre a vítima e um motociclista na rua Manaus. Como o celular de Paulo (um iPhone) não foi encontrado, a morte dele pode estar relacionada a um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Um outro dado referente à morte do homem é de que a vítima teria sido vista em uma arena no Distrito de Icoaraci antes de o crime ser praticado.

A Polícia Militar tomou conhecimento do fato. A partir de agora, o levantamento de informações sobre o homicídio será aprofundado por parte da Polícia, a fim de esclarecer o motivo da morte de Paulo Vitor e, ainda, concretizar a prisão do autor do crime.