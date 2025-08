Incêndio atinge residência em vila no bairro da Cremação, em Belém

Um incêndio foi registrado no início da tarde deste sábado (2) em uma residência localizada em uma vila da travessa 3 de Maio, entre as avenidas Magalhães Barata e Gentil Bittencourt, no bairro da Cremação, em Belém.

As causas do fogo ainda são desconhecidas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas e controlar a situação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça saindo do imóvel. Nas imagens, também é possível observar clarões durante o incêndio, o que pode indicar a ocorrência de um possível curto-circuito, embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada oficialmente.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou sobre a extensão dos danos provocados pelo fogo.