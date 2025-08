Condutor perde controle de veículo, bate em poste e capota carro em Itaituba

Na manhã deste sábado (2), um carro capotou após colidir com um poste de energia elétrica em Itaituba, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu no bairro Vitória Régia.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Portal Giro, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, colidiu com o poste e acabou capotando. Apesar da gravidade da cena, foram registrados apenas danos materiais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, porém o motorista já havia deixado o local por meios próprios antes da chegada da equipe.

Testemunhas relataram nas redes sociais que o condutor estaria embriagado no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre essa suspeita.

As autoridades devem investigar as circunstâncias do acidente.