Motorista de carro particular colide contra totem de segurança em frente ao Hangar

Por volta das 3h da madrugada deste sábado (2), o condutor de um veículo Jeep Renegate de cor branca acabou colidindo contra o totem de segurança pública na avenida Dr. Freitas com a Duque de Caxias, em frente ao Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém. Logo após o acidente, o motorista se evadiu do local, e o veículo foi apreendido e encaminhado para o depósito da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), como informou a Polícia.

Com a colisão, o carro de passeio permaneceu sobre a estrutura do totem, administrado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e que tem como função contribuir com o monitoramento da circulação de pessoas no sentido de prevenção e combate à prática de crimes naquele perímetro da cidade, como assaltos e furtos. Imagens feitas por populares no local mostram que bem próximo ao totem há um semáforo e um poste.

A Redação do Grupo Liberal levanta mais informações sobre essa ocorrência